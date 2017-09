FOTO/VIDEO: Liviu Dragnea a vizitat fabrica de cherestea din Lunca Ilvei - ghidul său, Emil Iugan

08/09/2017 22:16:10 Ana ȘTEFĂNEL

Președintele Camerei Deputaților a fost astăzi în Sîngeorz-Băi și în Lunca Ilvei alături de Petre Daea. Împreună cu oficialitățile județului, Liviu Dragnea a vizitat fabrica de cherestea din Lunca Ilvei și a fost ghidat în turul său chiar de patronul acesteia, Emil Iugan.

Emil Iugan, patronul MIS Grup, l-a avut astăzi musafir pe președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea. Acesta s-a aflat în Lunca Ilvei într-o vizită de lucru alături de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Petre Daea. Cei doi au făcut turul fabricii de cherestea din Lunca Ilvei alături de oficialitățile județului și numeroși primari.

Liviu Dragnea s-a declarat încântat de ceea ce se întâmplă în fabrica din Lunca Ilvei: «A fost o zi foarte importantă și plină de satisfacții. Am vorbit de programul nostru de a psrijini producția și colectarea de lână. Se dovedește că ceea ce am spus noi poate deveni realitate și poate redeveni România o sursă importantă de venit, atât pentru oieri, cât și pentru stat. Am văzut astăzi în câte moduri se poate folosi lâna, cât de utilă este și ce crimă a fost când în această țară în care de 10-15 ani lâna se aruncă sau se arde». La fabrica de cherestea, Emil Iugan i-a explicat lui Liviu Dragnea cum se poate folosi lâna în construcții.

De asemenea, ministrul și Liviu Dragnea au vizitat un depozit de colectare și balotare lână din Sîngeorz-Băi, dar și o fabrică de prelucrare a laptelui din Lunca Ilvei.

Vizita s-a încheiat, așa cum era de așteptat, cu degustare de produse din Bistrița-Năsăud - roșii, brânză, dulceață sau țuică.