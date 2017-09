FOTO/VIDEO: Matei Moisil, din nou pe podium, în Germania! 10/09/2017 11:41:49 Cristina MILEA Sport După ce a câştigat, la Sinaia, Campionatul Naţional de Downhill al României, devenind campion naţional la categoria sa de vârstă, bistrițeanul Matei Moisil a reuşit să urce pe podium şi într-un campionat încheiat ieri, în Germania: Ieri, s-a desfăşurat în Oberammergau, Germania, încă o etapă SPECIALIZED ROOKIES CUP by iXS, competiţie în care bistrițeanul Moisil Matei (16 ani) a ajuns din nou pe podium, clasându-se pe locul II. După această etapă SPECIALIZED ROOKIES CUP by iXS, Matei Moisil se clasează pe locul II, în clasamentul general. Tânărul ciclist a participat şi la începutul lunii august la cel de-al III-lea concurs internaţional - SPECIALIZED ROOKIES CUP by iXS, din Serfaus-Fiss-Ladis, Austria, unde s-a clasat pe locul 1. Ultima etapă europeană din cadrul SPECIALIZED ROOKIES CUP by iXS, are loc în data de 07-08 octombrie 2017 la Innsbruck – Austria. Săptămâna viitoare, Matei Moisil participă cu lotul României la European Downhill Cup din Leogang – Austria. Felicitări şi mult succes în continuare! 1666 vizualizari









