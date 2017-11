FOTO/VIDEO: Ministrul Sportului le poartă noroc românilor: După ce Marius Dunca a ajuns la Bistrița, Horia Șchiopu a luat aurul! 12/11/2017 14:14:16 Ana ȘTEFĂNEL ULTIMA ORA Ministrul Tineretului și Sportului Marius Dunca a ajuns astăzi, în jurul orei 12, la Bistrița. Sosirea lui a picat la țanc, căci imediat a acordat medalia de campion absolut românului Horia Șchiopu. Românii au obținut astăzi primele medalii la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness care se desfășoară și azi la Sala Polivalentă din Bistrița. Horia Șchiopu a obținut medalia de aur la categoria up to 178 cm, fiind premiat chiar de ministrul Tineretului și Sportului, a cărui sosire s-a sincronizat perfect cu performanța lui Horia. „E o pasiune pe care o am de la tata, care a concurat și el când era junior, așa că am crescut cu culturismul în casă”, a spus Horia înainte de mondiale, conform paginii oficiale a Federației Române de Culturism și Fitness. Un alt român a obținut titlul de campion la Bistrița. Este vorba despre Lucian Popa, legitimat la CSM Iași. Acesta a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la categoria Junior Men's Fitness 16-23 ani. O medalie de argint i-a revenit și lui Sebastian Șerpescu, felicitat și el de ministru. În ceea ce privește evoluția celor doi sportivi bistrițeni, Vlad Bozomală nu a reușit să prindă finala de 6, iar Sebastian Dura a intrat în primii 16 participanți din 22, însă nu s-a calificat în finală. „În primul rând, prioritizăm federațiile. Noi premiem performanța și o să finanțăm performanța. Nu ai performanță, să vedem de ce nu ai. Facem evaluări din punct de vedere administrativ, din punct de vedere managerial, din punct de vedere al rezultatelor. Sunt multe secții și ramuri sportive unde, de 2-3 ani, avem doi sportivi. Nu sunt eficiente. Atunci, închid secția respectivă și iau banii și îi duc spre performanță. Dacă la Bistrița avem handbal la nivel de performanță, sprijim mai mult handbalul. E un exemplu pe care vi-l pot da», a declarat astăzi ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, prezent la Bistrița. Campionatul Mondial de Culturism și Fitness continuă și astăzi la Sala Polivalentă, iar de la 15:15 puteți urmări competiția în direct pe TVR HD. 1255 vizualizari









