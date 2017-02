FOTO/VIDEO: O nuntă perfectă va avea obligatoriu cele mai frumoase aranjamente florale de la „Alaiul Nunților” 04/02/2017 17:09:45 Ioana BRADEA ULTIMA ORA Cuceritoare buchete de flori pentru mireasă, aranjamente speciale pentru mesele nuntaşilor, flori pentru botez sau decoraţiuni îndrăzneţe, sobre şi încântătoare pentru evenimente business – toate se găsesc astăzi şi mâine la Metropolis, la standul florăriei „Alaiul Nunţilor”! Reduceri pentru contracte încheiate azi şi mâine! Fie că visaţi un decor floral clasic sau unul îndrăzneţ, fie că vă doriţi aranjamente de flori sofisticate sau mai simple, coronițe pentru mireasă şi domnișoarele de onoare, aranjamente pentru mesele invitaţilor sau decoruri din care să nu lipsească florile naturale – imaginaţia nu cunoaşte limite la florăria „Alaiul Nunţilor”, coordonată de Alexandra Gîţa care, alături de soţul ei, ştie să dea forme celor mai fanteziste dorinţe. „Îi aşteptăm pe miri cu braţele deschise, cu reduceri şi cu aranjamente speciale pentru nuntă. În acest an se poartă nuanţele de verde şi alb, iar noi am adăugat în plus elemente decorative naturale care să ne aducă mai aproape de natură”, subliniază Alexandra Gîţa, precizând că toate florile sunt aduse din Olanda, pentru că aici calitatea acestora este garantată. Alexandra Gîţa este la curent cu tot ce e nou și la modă în materie de flori și nu refuză nicio provocare. A avut parte, de-a lungul anilor, şi de solicitări mai puţin obişnuite şi a reuşit să le facă faţă cu brio: „Am primit comenzi, la un moment dat, să realizăm un buchet de mireasă din trandafiri negri sau cale negre... Nu au existat dezamăgiri, în final. Orice se poate realiza şi crea din flori mai ales dacă te implici cu pasiune şi răbdare aşa cum ne place nouă să facem”, afirmă Alexandra Gîţa. Iar ca să vă convingeţi că are dreptate – nu trebuie decât s-o vizitaţi la standul de lângă scenă, la Hotel Metropolis, în cadrul Bistriţa Marriage Fest şi veţi constata că pentru aceşti maeştri ai florilor fiecare nuntă este o provocare tratată cu toată seriozitatea. Pentru că la Alaiul Nunţilor nu există rutină sau plictiseală şi orice comandă poate fi satisfăcută. „Trebuie doar să știm ce vrea clientul și... rezolvăm. Profesional, nimic nu mă face mai fericită decât zâmbetul acela pe care îl văd pe fața domnișoarelor sau doamnelor încântate de buchetele făcute la noi. Fericirea lor e fericirea noastră. Chiar ne place ceea ce facem și o facem cu bucurie și drag, în fiecare zi”, povestea Alexandra Gîța, anul trecut, pentru Bistrițeanul.ro. Dacă nu aveţi de pregătit neapărat o nuntă, ci vă aflaţi pur şi simplu în căutarea unui cadou special, pentru un prieten drag – tot la „Alaiul nunţilor” găsiţi câteva oferte irezistibile, atent gândite de maeștrii aranjamentelor florale, cu mult bun gust și cu un farmec aparte. Florăria Alaiul Nunților este deschisă zilnic în incinta Kaufland de pe Bulevardul Independenței, chiar la intrarea în supermarket, de luni până sâmbătă între orele 08:00-21:00, iar duminica între 08:00-19:00. Pentru comenzi sau informații suplimentare puteți lăsa un mesaj pe Facebook - Alaiul Nuntilor sau puteţi suna la numerele de telefon 0752.195.270 sau 0756.349.845. 1521 vizualizari







