FOTO/VIDEO: Povestea impresionantă a familiei cu doi copii mici, lăsată pe drumuri, în ger, chiar după Anul Nou 04/01/2017 17:40:26 Bianca SARA Reportaj O familie cu doi copii mici, lăsată de angajator în plină iarnă în gara din Bistrița i-a impresionat ieri pe jandarmi, care i-au dus într-un centru unde se pot adăposti până se pun pe picioare. Cei doi au bătut țara în lung și-n lat, cu copiii după ei, pentru a-i putea întreține pe cei mici... Familia cu doi copii mici găsită ieri de jandarmi în gara Bistrița a impresionat întreg județul, mai multe persoane manifestându-și deja dorința de a-i ajuta. Un tânăr de 31 de ani și iubita lui de doar 18 ani, alături de cei doi copii de un an și doi ani și jumătate au fost găsiți ieri la prânz, în Gara Bistrița-Nord, de mai mulți jandarmi. Ei au fost sesizați de un bărbat care, fără să vrea, le-a auzit necazurile în timp ce își aștepta trenul. Mai multe despre asta puteți citi AICI. Cei doi au petrecut mai bine de două ore în gara din Bistrița, încercând să găsească o soluție, după ce - chiar în ziua cu pricina - au fost anunțați de patronul fermei din Livezile unde munceau că nu mai pot fi găzduiți și că nici nu mai au un loc de muncă. Liviu și Ana Maria munceau la ferma din Livezile de 3-4 luni. Cei doi aveau împreună grijă de mai multe vite și locuiau într-o rulotă pusă la dispoziție de proprietarul fermei. Jandarmii au condus-o pe Ana Maria și pe cei doi copilași la un centru maternal din Bistrița, iar pe soțul său - la centrul de cazare temporară. Deși sunt crescuți de o adolescentă de 18 ani, cei doi copii sunt foarte bine îngrijiți și hrăniți, după cum constată și Adriana Morar, șefa centrului unde a ajuns Ana Maria: „Copiii erau bine îngrijiți și bine îmbrăcați, doar că spuneau că le este foame, atât mamei, cât și copiilor. În prima etapă le-am oferit mâncare, după care le-am asigurat rezidența în centrul maternal. Mama este implicată în îngrijirea și educarea copiilor, se implică, în ciuda faptului că este o mamă tinerică. Mama se îngrijește foarte bine de copii, aceștia sunt sănătoși”, explică șefa centrului, Adriana Morar. Povestea Ana Mariei și a lui Liviu este impresionantă. Cei doi au crescut în centre de plasament din Cluj-Napoca și Sibiu. S-au cunoscut pe când Ana Maria era doar o adolescentă, la centrul din Cluj-Napoca, printr-o cunoștință comună. Ana Maria era acolo de ceva vreme, după ce a fost abuzată de tatăl său și cei patru frați. „Când ne-am cunoscut, eu eram într-un centru de abuz, iar el deja lucra la animale. Ne-am cunoscut printr-o prietena de-a mea. Eram mică atunci, aveam 14-15 ani”, povestește Ana Maria. Deși nu aveau un acoperiș deasupra capului, cei doi au fost nedespărțiți după ce s-au întâlnit. Au bătut țara în lung și-n lat, ajungând să lucreze în ferme din Bistrița-Năsăud, Târgoviște sau Sibiu. Între timp, familia s-a mărit cu doi copilași: Nicoleta și Ianis. Nicoleta are un an, în timp ce Ianis deja are doi ani și jumătate. Cei doi nu vor decât să muncească, deși nu au foarte multă școală. Ana Maria a terminat doar 7 clase, în timp ce concubinul său a reușit să termine liceul. Aceștia au avut grijă în ultimii ani de vite, oi, capre prin diferitele locuri unde au muncit. Întrebată dacă nu a fost tentată să își lase copiii într-un centru de plasament, Ana Maria spune: „Știu ce înseamnă un centru de plasament, cum se bat copiii acolo, pentru că și eu am trecut prin astea. Nu vreau să treacă și copiii prin ce am trecut eu, d-aia nu vreau să îmi dau copiii de lângă mine. Chiar dacă nu am venituri, pot să știu că eu mușc din pământ dacă trebuie, dar îi cresc eu”, mai spune tânăra. Ana Maria mai spune că nici nu ia în calcul varianta de a nu-și da copiii la școală, tocmai pentru că vrea ca cei mici să aibă mai multe șanse decât a avut ea. Cei care vor s-o ajute pe Ana Maria și pe concubinul său o pot face luând legătura cu centrul unde aceasta este cazată: 0263/237.422 sau 0748114218. 15232 vizualizari







