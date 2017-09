FOTO/VIDEO: Sărbătoare! Flori, emoţii, promisiuni, planuri mari la CNLR şi CNAM, cele mai prestigioase şcoli ale oraşului 11/09/2017 13:07:58 Ioana BRADEA ULTIMA ORA Emoţii, promisiuni, planuri mari, discursuri şi mesaje ale ministrului Educaţiei, sfaturi, încurajări şi mii de flori alături de copiii emoţionaţi au umplut în această dimineaţă curţile şcolilor din oraş. „Învăţătura naşte tinereţe, iar tinereţea poate fi veşnic trăită prin învăţătură. Fericirea nu e ceva gata făcut, ea vine din faptele noastre...” Clopoţelul a sunat începutul unui nou an şcolar în toate şcolile din ţară, în această dimineaţă, iar străzile din Bistriţa s-au animat din nou: mii de copii emoţionaţi şi înarmaţi cu buchete flori în mână, au trecut pragul instituţiilor de învăţământ, au ascultat cuminţi discursurile, şi-au întâlnit prietenii şi colegii, împărtăşindu-şi aventurile de peste vacanţă. „Drumul nostru împreună este drumul cunoaşterii, dar eu îmi doresc să fie şi al prieteniei, şi al respectului. Ne angajăm împreună, elevi şi profesori, să descoperim acele lucruri care să ne determine să spunem îmi place la şcoală... În şcoală, dragi elevi, aflaţi lucruri noi, dobândiţi noi deprinderi, învăţaţi să învăţaţi, dar şi să priviţi în voi înşivă, să descoperiţi dorinţele pe care vreţi mai apoi să le urmaţi şi să construiţi pe marginea lor... pentru devenirea voastră, pentru a fi ceea ce meritaţi să fiţi...”, a subliniat Suzana Gălăţan, noul director al Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu” care a deschis ceremonia amintind că această şcoală îşi deschide porţile de 105 ani – o şcoală plasată pe podiumul celor mai bune şcoli din ţară, o instituţie în care au învăţat personalităţi, doctori de renume, profesori universitari, fizicieni şi informaticieni. Din cei 200 de elevi ai claselor a XII-a – 130 au obţinut note mai mari de 9 la examenul de Bacalaureat, a mai spus directoarea colegiului, adăugând că este o cinste, în acest moment să fii elev al CNLR şi mulţumind public primarului Ovidiu Creţu pentru implicarea în dezvoltarea acestei şcoli. La fel de emoţionant a decurs ceremonia noului an şcolar şi la Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”, unde directoarea Iuliana Vlad le-a amintit celor prezenţi că învăţătura naşte tinereţe, iar tinereţea poate fi veşnic trăită prin învăţătură, dar şi că fericirea nu e ceva gata făcut, ea vine din faptele noastre, după cum spunea Dalai Lama... „Societatea contemporană este rezultatul unui cumul de valori, iar idealul educaţional al timpurilor noastre transpare permanent, nevoile societăţii articulându-se pe axele temporale şi spaţiale ale procesului didactic, pe conţinuturile pe care acesta le dezvoltă pentru a oferi competenţe şi aptitudini omului zilelor noastre. Şcoala exprimă, cu fiecare început de an şcolar, o nouă atitudine asupra actului învăţării, relaţia elevi – profesori – părinţi constituind o axă a succesului... Sunteţi pentru noi, profesorii, cea mai insemnată datorie, cel mai preţios imbold al muncii de zi cu zi...”, li s-a adresat Iuliana Vlad, directoarea Colegiul „Andrei Mureşanu”: 1679 vizualizari









