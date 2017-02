FOTO/VIDEO. Tibi Uşeriu: “Am scris cartea pentru că trebuia să îmi asum trecutul. Mă aflu într-un punct de cotitură..." 22/02/2017 21:19:47 Ioana BRADEA ULTIMA ORA "Pe la colţuri se tot vorbea despre asta, iar în Bistriţa cei de vârsta mea ştiau că am un trecut controversat. Cred că au venit atât de mulţi pentru că au fost curioşi să vadă momentul în care îmi destăinui trecutul şi în care îl accept...” a mărturisit Tibi Uşeriu. Peste câteva zile pleacă iar la Cercul Polar, la ultra-maratonul 6633. Aproape 300 de persoane au umplut până la refuz sala Hotelului Metropolis astă-seară, spre surprinderea celor care au organizat aici lansarea cărţii autobiografice “27 de paşi” semnată de Tibi Uşeriu. Evenimentul a început cu proiectarea unui scurt film iar fratele acestuia, Alin Ulhmann Uşeriu, preşedintele Asociaţiei Tăşuleasa Social, a explicat celor prezenţi că îşi doreşte ca oamenii să profite de seria de schimbări care se întâmplă peste tot în ţară: “Câte schelete avem în dulap, câtă mocirlă aruncăm în cineva până la finalul zilei, înainte de a merge la culcare...? Am vrut să ne punem în faţa dumneavoastră pentru ca lumea să dezbată...” a spus Alin Uşeriu, subliniind că este vorba despre un proiect pe care Asociaţia Tăşuleasa şi-l asumă, fără să aibă pretenţia că l-a salvat pe Tibi Uşeriu sau că fără această asociaţie maratonistul ar fi fost pierdut. Psihologul şi profesul universitar Mircea Miclea, invitat, de asemenea, să vorbească, a amintit cuvintele lui Sartre care spunea că nu contează ce face istoria din oameni ci doar ce fac oamenii cu ceea ce a făcut istoria din ei. “Parafrazând, am putea să recunoaştem că valoarea unui om constă tocmai în ceea ce reuşeşte el să facă din ceea ce a făcut istoria cu el. Tibi Uşeriu este un om exemplarcre ar trebui să ne dea de gândit, mai ales pentru că a demonstrat că se poate bucura de şansa de a se reinventa...”, a mai spus Mircea Miclea. Psihologul a precizat că “27 de paşi” este o carte exemplară prin modelul pe care îl oferă, este o carte care tratează şi relaţia dintre cei doi fraţi care reuşesc să depăşească pilda biblică a fratelui risipitor dar şi o carte despre forţa unei asociaţii: “Cred că Tăşuleasa Social i-a reabilitat într-un fel sau altul pe toţi cei care au trecut pe acolo. A scos tot ce este mai bun în noi” a mai spus Mircea Miclea, în timp ce autorul cărţii a recunoscut că are mari emoţii şi că nu se aştepta la atâta lume în public. “Mă aflu într-un punct de cotitură. Sper să reuşesc să depăşesc şi momentele acestea... Pe la colţuri se vorbea, mai ales în ultimul an. în Bistriţa majoritatea celor de vârsta mea ştiau că am un trecut controversat şi cred că au fost curioşi să mă vadă în momentul în care îmi destăinui trecutul şi în care îl accept...” a afirmat Tibi Uşeriu recunoscând că nu şi-a pierdut numărul de susţinători în urma apariţiei cărţii sale. “Am scris această carte pentru că mi-am dat seama că trebuie să-mi asum trecutul. Dacă nu aş fi făcut-o eu, şi l-ar fi asumat altcineva... Dacă o singură persoană se va schimba citind această carte - înseamnă că a meritat tot efortul... Va fi ca o carte de vizită, cei care mă vor părăsi – mă vor părăsi, prietenii mei adevăraţi mă vor susţine în continuare...” a mai spus Tibi Uşeriu, recunoscând că i-a fost foarte greu să scrie şi să-şi amintească în detaliu faptele din trecut. "În primii 4-5 ani visam doar răzbunare şi evadare... Abia după cinci ani am început să-mi dau seama că trebuie să fac un alt pas, că viaţa este altfel şi trebuie schimbată..." a recunoscut maratonistul care va pleca în câteva zile la Cercul Polar pentru a participa la o nouă cursă a ultr-maratonului 6633. 388 vizualizari







