FOTO/VIDEO: Un bărbat și-a dat foc după o ceartă cu soția, în casa în care se aflau și doi copilași de un an 12/02/2017 01:52:36 Cristina ALEXA ULTIMA ORA În urmă cu puțin timp, un bărbat din Budacu de Jos și-a dat foc după o ceartă cu soția. Acesta s-a stropit cu combustibil și și-a dat foc în casa în care mai erau doi copilași de un an. Casa a fost cuprinsă de flăcări, iar bărbatul este în stare gravă de spital. Incidentul s-a produs la puțin timp după miezul nopții, în localitatea Budacu de Jos. Martorii spun că bărbatul s-ar fi certat cu soția, ar fi mers în cealaltă cameră, s-ar fi stropit cu combustibil și și-ar fi dat foc. În scurt timp, întreaga clădire a fost cuprinsă de flăcări. În casă locuiau două familii, care au câte un copil de un an. Toți locatarii au fost evacuați în scurt timp din casă, inclusiv bărbatul care și-ar fi dat foc. „Și-a țipat benzina pe el și și-a dat foc pur și simplu. Dintr-o ceartă în familie, și-a dat foc. A avut ceva mici probleme cu soția. A venit ars la mine, eu dormeam, și numai am văzut casa în flăcări. Era ars capul, fața, mâinile, corpul, hainele i-au luat foc. Celălalt, fratele meu, i-a dat hainele jos de pe el și atunci i s-a luat pielea de pe el”, a declarat pentru Bistrițeanul.ro, cumnata bărbatului care ar fi provocat incendiul. Oamenii din localitate spun că bărbatul nu avea un loc de muncă, ci presta doar munci sezoniere, ca oier. Se pare că acesta este recidivist. Bărbatul a fost preluat de un echipaj de prim ajutor SMURD și mai apoi predat la un echipaj de terapie intensivă mobilă, în stare gravă, cu arsuri care se întindeau pe o suprafață de peste 60% din corp. Casa din lemn a celor două familii a ars ca o torță, pompierii chinuindu-se vreme bună să potolească flăcările. Din păcate, clădirea a fost distrusă în totalitate, în ciuda intervenției prompte a pompierilor, aceasta fiind și din lemn. 789 vizualizari







Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.