FOTO/VIDEO: Un gest extraordinar din partea sopranei Anita Hartig pentru un copil din Bistriţa!

Emoţii şi bucurii greu de descris în cuvinte – ieri seară, pentru un copil extraordinar din Bistriţa care a primit din partea Asociaţiei „Societatea Anita Hartig” un dar la care visa de multă vreme şi pentru care făcea economii, punând deoparte banii câştigaţi în concursurile la care a participat. „Este un fenomen!” afirmă Thomas Hartig.

„Este primul act caritabil dintr-o serie pe care ne-o dorim cât mai lungă”, a explicat Thomas Hartig, tatăl artistei şi preşedintele executiv al Asociaţiei „Societatea Anita Hartig”, care ne-a mărturisit că fiica sa, cu sprijinul unor prieteni şi al familiei, a ajutat şi în trecut diverse instituţii, dar că este pentru prima oară când acest ajutor vine din partea recent înfiinţatei asociaţii care poartă numele sopranei.

O pianină Yamaha în valoare de 2.000 de euro din Cluj a ajuns ieri seară la Eduard Sălăgean – pentru prieteni şi apropiaţi Dudu, un copil extraordinar care suferă de tulburări din spectrul autist, tulburare hiperkinetică cu deficit de atenţie şi tulburare de coordonare motorie.

„Am aflat despre Dudu din presă şi m-a impresionat faptul că la o vârstă atât de fragedă, şi în ciuda tuturor suferinţelor, a reuşit să participe şi să mai şi câştige concursuri de compoziţie în Cluj. Este un fenomen!”, recunoaşte Thomas Hartig, tatăl Anitei.

„O pianină precum cea donată de «Societatea Anita Hartig» ieșea cu mult din bugetul nostru. Pe de o parte, avea mare nevoie de un instrument bun și e fan înrăit al pianelor Yamaha. Pe de altă parte, e o onoare pentru noi ca acest instrument să îi fie pus la dispoziție de un muzician extraordinar ca Anita Hartig, pe care o admirăm de mult în calitate de melomani”, a subliniat pentru Bistriţeanul.ro Ana Dragu, mama lui Eduard.

Bucuria a fost enormă şi pentru micul pianist care a aşteptat cu sufletul la gură noua pianină şi care a exclamat când a văzut-o – „Mulțumesc frumos de pianină! Când mă uit la ea simt o mare bucurie și când cânt la ea îmi trece muzica prin cap...!”

„Dudu e un copil cu auz absolut. Din punctul lui de vedere, aproape nici un instrument nu e suficient de bun în ce privește calitatea sunetului. Apoi e și perfecționist și nu se poate mulțumi cu orice instrument cu minusuri. Să se plângă de cum sună pianele la care cântă – inclusiv în concursuri – era ceva la ordinea zilei pentru el... Este un instrument mult superior celui pe care l-a avut înainte... Am fost la Cluj sâmbăta trecută, cu profesorul de compoziție Cristian Lepădatu şi am încercat-o acolo... Au fost momente emoţionante, își strânge bani din concursurile la care participă, iar când am ajuns la Cluj, a scos 100 de lei din buzunar, economiile lui, ca s-o cumpere pe loc... Credea că îi ajung...”, a mai povestit Ana Dragu.

Dar din dar se face Rai!

„Pianina cea veche a lui Dudu a fost deja transportată la Centrul «Micul Prinţ», ieri seară. Mulţumim din suflet şi lui Vlad Gavrilă care ne-a ajutat să instalăm pianina în casă şi s-o mutăm pe cea veche la Centrul «Micul Prinţ»!”, a subliniat Ana Dragu – anunţând că pianina rusească second-hand de 700 de euro la care cânta înainte Dudu va fi de mare ajutor într-un alt proiect important.

La Centrul pentru Resurse şi Referinţă în Autism „Micul Prinţ” va începe şi se va derula un program special de terapie prin muzică – destinat copiilor cu tulburări din spectrul autist care beneficiază de serviciile acestui centru, iar vechea pianină a lui Dudu va fi perfectă pentru început.

„Ca să fiu sinceră până la capăt, Dudu nu a beneficiat de niciun serviciu gratuit de la Centrul «Micul Prinţ», niciodată. Este pentru prima oară când el, și nu un alt copil, este beneficiarul unei sponsorizări. Până acum s-a întâmplat că tot ce am solicitat pentru buna funcţionare a Centrului Micul Prinţ a fost folosit de ceilalţi copii. Noi susținem 80% din terapie și avem programe gratuite, dar este pentru prima oară când Dudu primeşte o asemenea donaţie...”, a mai spus Ana Dragu.

