FOTO/VIDEO: AZI, la Festivalului Usturoiului în Ţinutul Contelui Dracula 02/09/2017 10:00:10 Ioana BRADEA Eveniment Muzica folk, atât de specială şi emoţionantă a fost cea care a deschis seria concertelor ieri, la Festivalul Usturoiului în Ţinutul Contelui Dracula, unde sute de spectatori au cântat alături de legendarul Mircea Baniciu şi trupa folkiştilor bistriţeni Vasile Bancea și Sorin Borzoș. Astă-seară – super concert DELIA şi alte surprize: Versurile pline sensibilitate, emoţia şi umorul subtil, dragostea şi farmecul unor vremuri de altădată au pus stăpânire pe Pasul Tihuța şi Pășunea Rusu – acolo unde a început cea de-a V-a ediţie a Festivalului Usturoiului în Ţinutul Contelui Dracula. Surprizele continuă şi astăzi, cu un recital Delia, programat spre seară, dar şi un târg de produse meşteşugăreşti, demonstraţii sportive susţinute de Lupii Apoulonului, ateliere interactive în tabăra trupei, demonstrație de gastronomie antică, cu degustare, jocuri și ateliere de creaţie oferite de Scenica şi o petrecere a vrăjitoarelor cu DJ Wanda şi Mary Ann Sax. Sâmbătă, 2 septembrie 2017 Tabăra festivalului: 11:00 – 19:00 Târgul Produs în Bistrița-Năsăud; partener: Asociația Produs de Cluj Lupii Apoulonului: exerciții ale legionarilor romani, reprezentații ale Legiunii a XIII-a Gemina, tir cu arcul, lupte de gladiatori, reconstituiri de bătălii, dansuri de inspirație dacică și romană, ateliere interactive în tabăra trupei, demonstrație de gastronomie antică, cu degustare, jocuri și ateliere de creație Scenica pentru copii Ateliere de împletit părul, tatuaje temporare și picturi pe față Motor race 16:00 - Concurs de bărbăție Pe tot parcursul zilei - Alte concursuri (concursul costumelor și personajelor, vânătoare de vrăjitoare), demonstrații, activități sportive, aventură și surprize din partea Contelui Scenă 11:00 - 17:00 - Animație DJ 17:00 – 17:15 - Deschiderea programului 17:15 – 18:50 - Animație DJ 18:50 – 19:00 - ZUMBA – Axel and the Roses 19:00 – 19:10 - Show: Cheers All Stars 19:10 – 20:10 - Muzică live: Trupa Take Five 20:30 – 20:45 - Paradă cu torțe – Lupii Apoulonului 20:45 - 21:30 - Petrecerea vrăjitoarelor cu DJ Wanda şi Mary Ann Sax (Dress code: mister şi seducţie, vrăjitoare și vampiri) 21:30 – 22:10 - Recital Delia 22:10 - târziu în noapte Petrecerea vrăjitoarelor cu DJ Wanda şi Mary Ann Sax 820 vizualizari









