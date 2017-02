FOTO/VIDEO: Nu mai există cale de întors... Keep on walking, keep on talking! 07/02/2017 11:17:17 Ioana BRADEA ULTIMA ORA Nu am de gând să las pe nimeni să mă întoarcă din drum, am să merg în continuare, am să vorbesc în cotinuare, am să cânt până ajungem la libertate... Cu un subtil şi îndepărtat salut adresat celor din stradă, Johanna Rose (contrabas) și Carl Nichols (chitară) şi-au început povestea la Bistriţa... Tulburător concert ieri seară, la Sinagogă, acolo unde – pentru prima oară la Bistriţa şi în România – doi tineri muzicieni din SUA (Milwaukee, Wisconsin) şi-au impresionat auditoriul interpretând într-o manieră originală şi atât de proaspătă compoziţii personale sau reinterpretări ale unor piese celebre din folclorul american. Oficiile de gazdă i-au aparţinut lui Voicu Rădescu, reputatul coordonator al clubului bucureştean Green Hours, care i-a prezentat pe Johanna Rose (vocal, contrabas) și Carl Nichols (vocal, chitară), amintind că “muzica lor se află la graniţa între blues, jazz, country music. Sper să vă placă şi vouă, aşa cum ne-a plăcut nouă. Ne vom strădui să-i invităm în România şi anul viitor...” Concertul a început cu un faimos cântec gospel, deseori interpretat în manifestaţiile care au susţinut drepturile civile în America şi pe care cei doi muzicieni americani l-au interpretat într-o seducătoare variantă originală. Johanna Rose (vocal, contrabas) și Carl Nichols (vocal, chitară) se află în România într-un turneu de promovare a primului lor EP, intitulat "A Place to call Home", după ce au cântat deja în Ucraina, după concerte în Buzău, Bucureşti, Timişoara şi Cluj, fiind totodată în drum spre Polonia, gata să-şi surprindă şi acolo publicul cu un stil propriu, influenţat de de blues și jazz şi nuanțat cu Soul, Gypsy, muzică africană sau arabă. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa Năsăud, în parteneriat cu Societatea de Concerte Bistrița şi Green Hours. 91 vizualizari







