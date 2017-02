FOTO: Șahista bistrițeană Briana Bălan a obținut locul întâi la Campionatul Național! 15/02/2017 10:40:59 Sport În perioada 1-12 februarie 2017 s-au desfășurat, în staţiunea Băile Felix, Campionatele Naţionale pentru copii, juniori şi tineret (8-20 ani) de şah clasic, şah rapid, blitz şi dezlegări. O bistrițeancă a obținut locul întâi și are șansa să reprezinte România la europene și mondiale anul acesta. Concursul a fost organizat de către Federaţia Română de Şah în colaborare cu C.S. Jeco Centrocoop, C.S. Tinerii Maeştri Bucureşti şi Complexul hotelier Padiș-Băile Felix. Concursul a fost organizat pe categorii de vârstă, de la 8 la 20 de ani, separat fete și băieți. Din Bistrița au participat Briana Cleopatra Bălan la categoria fete 16 ani și Denis Raul Șandor la categoria băieți 10 ani, proaspăt legitimat la Federația Română de Șah. Pentru Denis a fost prima participare la un asemenea concurs și prima participare ca șahist legitimat. Printre fetele de 16 ani existau mai multe foste campioane dornice să urce pe podium, ceea ce a făcut duelurile șahiste foarte interesante și, nu o dată, tensionate. În urma celor 9 runde la șahul clasic Briana a reușit performanța de a se clasa pe locul 2, obținând un punctaj de 6 puncte din 9 maxim posibile, cu o singură partidă pierdută, devenind astfel vicecampioană națională la șahul clasic U16. Urmare a acestui rezultat, are dreptul să reprezinte România la Campionatul European/Mondial, la grupa ei de vârstă. Totodată s-a calificat şi în lotul naţional. De asemenea, la proba de dezlegări, Briana a obținut locul întâi, devenind pentru al doilea an campioană națională la această probă la categoria fete 16 ani, reconfirmând performanța obtinută anul trecut când s-a clasat tot pe locul întâi. În prezent, Briana are dublă legitimare la Asociația Șah Club Bistrița și LPS Satu Mare. Ea a fost antrenată de la vârsta de 4 ani de maestrul FIDE Paul Rusan, care a descoperit la ea un talent aparte și o înclinație spre lumea șahului, talent care, promovat și pus în valoare după cum se vede, dă rezultate. În prezent, se antrenează cu maestrul internațional MI Cătălin Ardelean din cadrul LPS Satu Mare. 1748 vizualizari







