FOTO: „Poliţia ecologică" a igienizat staţiunea Colibiţa 30/08/2017 10:07:17 Social Tinerii consideră că pentru promovarea stațiunii Colibița este nevoie în primul rând de o igienizare corespunzătoare, astfel încât, nu au stat pe gânduri şi au făcut ei primul pas, apucându-se de treabă. Câte gunoaie au reuşit să adune voluntarii Asociației Creative Ideas of Youth People to Society din zona Colibiţei: O impresionantă acțiune de igienizare a avut loc ieri, 29 august, în stațiunea Colibița. Voluntarii Asociației Creative Ideas of Youth People to Society din Bistrița au igienizat aproximativ 15 kilometri din Cheile Bistriței Ardelene, începând din pasul Șoimu până la coada lacului. Acțiunea s-a desfășurat în parteneriat cu Primăria Bistrița-Bîrgăului și Ocolul Silvic Bistrița-Bîrgăului. Tinerii intitulați „Patrula ECO" au strâns în jur de 100 saci de gunoi. La acțiune s-au alăturat primarul, viceprimarul și o parte din consilierii locali din Bistrița Bîrgăului, dar și angajații Ocolului Silvic Bistrița-Bîrgăului. Tinerii consideră că pentru promovarea stațiunii Colibița este nevoie în primul rând de o igienizare. Asociația Creative Ideas of Youth People to Society a mai ecologizat în luna iulie râul Bistrița, porțiunea care traversează orașul, dar și pădurea Schullerwald.









