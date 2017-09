FOTO - Eroii de la ISU BN: După o zi cu nenumărate intervenții, au găsit energie să scoată victime de sub dărâmături 08/09/2017 10:07:22 Ana ȘTEFĂNEL ULTIMA ORA Ziua de ieri a fost una deosebit de grea pentru echipajele de intervenție din județ. Foarte multe evenimente s-au întâmplat ieri pe drumuri și nu numai. Cu toate acestea, salvatorii de la ISU BN au găsit forța necesară și pentru un exercițiu tactic. Ziua a început cu un incendiu pentru salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud. O casă din Poiana Ilvei a ars aproape în întregime, iar intervenția a durat mai bine de cinci ore, de la ora 2 până la 7 dimineața. Detalii, AICI . O altă intervenție dificilă a avut loc în jurul orei 8, când un cal a căzut într-o fântână din localitatea Domnești. În jurul prânzului, pe DN17 a avut loc un accident grav de circulație, accident la care echipele de intervenție s-au mobilizat rapid și au făcut tot posibilul pentru a salva victimele, doi tineri. Mai multe despre eveniment, AICI . Ziua nu s-a terminat, căci la ora 20 a fost anunțat un alt accident rutier pe DN17, cu o victimă încarcerată. Despre accident, AICI . La nici o oră de la evenimentul respectiv, salvatorii s-au deplasat la Romuli, unde două mașini au intrat în coliziune - din fericire, nimeni nu a fost rănit acolo. Seara s-a încheiat foarte târziu pentru ISU Bistrița-Năsăud și în aceeași notă în care a început ziua: cu un accident rutier în Șieu Măgheruș, acolo unde echipajele au găsit o persoană lovită de mașină, inconștientă. Amănunte și imagini, AICI . Cu toate acestea, conștienți că situațiile de urgență pot apărea oricând, salvatorii au fost solicitați și la un exercițiu inopinat, pe timp de noapte, imediat după ultimul accident rutier care a avut loc ieri. „Zi plină, plină... După o zi plină de evenimente (salvarea unui cal dintr-o fântână, două accidente rutiere cu victime încarcerate, numeroase urgenţe medicale), Garda de Intervenţie Bistriţa a fost angrenată într-un exerciţiu inopinat, pe timp de noapte, chiar în timp ce se întorceau la bază de la ultimul accident rutier. Scenariul a fost unul diferit față de misiunile de astăzi şi a presupus scoaterea unei persoane surprinse sub dărâmături, în spațiul unei societăţi comerciale care are ca domeniu de activitate injectarea maselor plastice. Cum situaţiile de urgenţă reale nu aşteaptă să fie planificate după un grafic, la fel și exercițiile inopinate au rolul de a verifica rezistența echiajelor la efort fizic prelungit și capacitatea acestora de a găsi soluţii optime în situaţii limită”, informează ISU Bistrița-Năsăud pe pagina de Facebook. De asemenea, echipajele din cadrul ISU BN au colaborat la evenimentele de ieri cu echipaje din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud - la datorie, de fiecare dată. 2085 vizualizari









