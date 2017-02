FOTO: 12 elevi de la "Liviu Rebreanu” - înscrişi în cel mai mare concurs de robotică din România - au nevoie de ajutor 12/02/2017 15:08:14 Ioana BRADEA ULTIMA ORA Singura echipă din Bistriţa care participă la cel mai mare Campionat de Robotică din România este „Bolts and Gears”, de la Colegiul „Liviu Rebreanu”. Cei 12 membri au reuşit deja să construiască scheletul robotului pe care îl vor prezenta la Bucureşti în martie. Deocamdată sunt în căutare de sponsori... Bogdan Alexandru Dumbrăvean, Iris Pîslaru, Miruna Jarda, Bogdan Mihai Pugna, Ioana Cărbune, Iulia Silaşi, Cătălin Cornea, Ioana Ilinca Moldovan, Bogdan Monda, Andrei Benţa, Răzvan Soltan şi Alexandru Ureche cu sprijinul a doi voluntari (Răzvan Pop şi James Petri) şi a profesorilor Liana Ţirău şi Ciprian Mureşan sunt cei care vor reprezenta Bistriţa la cel mai mare Campionat de Robotică din România – BRD FIRST Tech Challenge Romania powered by Vodafone – care se va desfăşura la Sala Polivalentă din Bucureşti pe 25 şi 26 martie. „Am primit acelaşi set de piese, care conţine motoare, tije de metal, şuruburi etc, din care trebuie să construim un robot, după cum credem noi că este mai eficient. Nu am primit instrucţiuni despre cum ar trebui să arate, ci doar un set de reguli...”, a explicat Iulia Silaşi pentru Bistriţeanul.ro. Cei 12 membri ai echipei Bolts and Gears s-au ocupat până acum mai mult de partea de mişcare, construind scheletul robotului pe care au prins deja majoritatea motoarelor şi a controller-elor pentru motoare... „Mai trebuie să ne ocupăm de aruncatul mingilor, ridicatul unei mingi, iar apoi să construim carcasa exterioară... Concursul are loc la sfârşitul lunii martie, iar până atunci trebuie să ne terminăm robotul. Problema este că momentan suntem în căutare de sponsori...”, a mai povestit Iulia Silaşi pentru Bistriţeanul.ro. În competiţie s-au înscris peste 800 de elevi, din 48 de licee şi 33 de oraşe, dedicată elevilor claselor 7-12, fiecare echipă având de proiectat, de construit și de programat câte un robot bazat pe principiile ingineriei de sunet, într-o perioadă de lucru de 10 săptămâni care să concureze împotriva celorlalţi roboţi. Kit-ul este refolosibil de la an la an, iar programarea se face în Java sau MIT App Inventor. Provocarea First Tech Challenge, în acest an, se numește Velocity Vortex, și presupune lupta între două echipe a câte doi roboți, care trebuie să îndeplinească diverse cerințe pentru a câștiga puncte. Concursul are la bază anumite valori care încurajează tinerii să se dezvolte, promovând profesionalismul, munca de calitate și munca în echipă. Pe lângă lupta roboţilor propriu zisă, FTC presupune prezentarea tehnică a robotului în limba engleză și schimbul de idei cu celelalte echipe. La București se vor aduna cele 50 de echipe din întreaga țară pentru a-și disputa locul în marea finală din Statele Unite. La această etapă vor conta și standurile fiecărei echipe, ce au ca scop promovarea robotului, creșterea popularității echipei și comunicarea între concurenți. „Suntem împărțiți pe mai multe departamente: programare, proiectare & construcție și PR, fiecare având sarcini specifice. Fiecare echipă este nevoită prin regulament să aibă propriul echipament personalizat ce constă într-un tricou cu logo-ul echipei și sponsorii.”, precizează cei de la Bolts and Gears care se află momentan în plină campanie de căutare a unor sponsori dispuşi să îi ajute să-şi ducă proiectul la bun sfârşit. Liceenii au reuşit să strângă 800 de lei, însă mai au nevoie de încă 8.500 de lei – bani care le-ar acoperi cheltuielile necesare cu materialele roboţelului (aluminiu, plexiglas, body parts, șuruburi), echipamentul pentru cele 16 persoane implicate în proiect, transportul Bistrița-București (și retur), cazarea și mâncarea în perioada concursului... „Ne-am înființat datorită acestei competiții, dar ne dorim ca după ce se termină concursul să continuăm cu diverse proiecte și să participăm și la alte concursuri, poate chiar în sezoanele viitoare ale First Tech Challenge. Vrem să atragem cât mai mulți pasionați de robotică și să transformăm acest cerc într-o tradiție a Colegiului Național „Liviu Rebreanu” - afirmă liceenii de la Bolts and Gears. 1506 vizualizari







Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.