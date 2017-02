FOTO: Accident feroviar grav în Bistrița – un bărbat a fost prins sub tren în zona industrială 22/02/2017 06:53:27 Cristina ALEXA ULTIMA ORA În urmă cu puțin timp, un bărbat de 56 de ani a fost prins sub un tren personal care, se pare, venea de la Sărmășel. Incidentul s-a produs în zona industrială. Nu se exclude tentativa de suicid. Nu se știe starea bărbatului. Neobișnuitul incident s-a petrecut în această dimineață, în zona industrială a orașului, la o trecere pentru pietoni peste calea ferată. Se pare că un bărbat de 56 de ani din Bistrița a fost lovit de tren, târât câțiva metri buni, după care a rămas prins sub mastodont. Unul dintre controlorii trenului spune că a auzit doar un fluierat și frâne puternice. Deși conducătorul de locomotivă a pus frână în încercarea de a evita impactul, acest lucru nu a fost posibil. Nu se exclude tentativa de sinucidere. Bărbatul a fost scos de sub tren în mai puțin de 5 minute de către pompierii militari. Se pare că niciun membru nu i-a fost secționat. Acesta a fost prins între plugul din față al trenului și roți. Victima este transportată la Spitalul Județean de Urgență Bistrița. Deocamdată nu se știe cât de gravă este starea sa. Din primele informații reiese că trenul este unul personal și venea de la Sărmășel, urmând să intre în Gara Bistrița în nici un kilometru. UPDATE 7:19: În ciuda impactului puternic, victima este conștientă și nici nu s-a ales cu amputare de membru. Se pare că bărbatul a fost târât de tren mai bine de 10 metri, până când mastodontul a reușit să oprească. UPDATE 08:27: „Un pacient de 56 de ani a fost accidentat de tren, policontuzionat, cu un traumatism de bazin, stabil, conștient, orientat. Va fi internat în Spitalul Județean de Urgență Bistrița. Pot să spun că a fost un accident ușor de tren, cu viteză mică. Bărbatul spune că în momentul în care a fost atins de tren s-a aruncat jos ca să nu fie târât”, a declarat pentru Bistrițeanul.ro medicul SMURD, Nicoleta Dumitrean. 3426 vizualizari







Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.