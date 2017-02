FOTO: Bistrița-Năsăud - la cel mai mare Târg de Turism al României 16/02/2017 14:50:51 Turism "Lucruri, obiceiuri și locuri cu care orice bistrițean se mândrește au ajuns astăzi la cel mai important târg de turism al României!" anunţă preşedintele Consiliului Judeţean Emil Radu Moldovan. Astăzi, la Romexpo, în Bucureşti s-a deschis Târgul de Turism al României iar judeţul Bistriţa-Năsăud nu lipseşte din peisaj. "Lucruri, obiceiuri și locuri cu care orice bistrițean se mândrește au ajuns astăzi la cel mai important târg de turism al României din anul 2017! De la mândrele straie din Ținutul Năsăudului, pălinca cu mărgele de la Salva sau clopul cu pană de păun și până la misterul medieval al Ținutului Contelui Dracula și la mândra Cetate a Bistriței - toate pot fi admirate până la finalul acestei săptămâni la Pavilionul Expozițional Romexpo din București!" anunţă preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Emil Radu Moldovan. Radu Moldovan mai precizează că a avut bucuria ca, alături de cei mai importanți operatori naționali din turism, standul judeţului Bistriţa-Năsăud să fie vizitat de personalităţi şi prieteni care au susținut și susțin dezvoltarea turismului din județul Bistrița-Năsăud. Între aceştia, Radu Moldovan îi enumeră pe Mircea Dobre, Ministrul Turismului și Vasile Sebastian Dâncu, fost VicePrim-ministru. ¤¤¤¤¤¤¤ Târgul de Turism al Romaniei este organizat de Romexpo de două ori pe an, fiecare editie transformand Centrul Expozitional intr-un spatiu al destinatiilor de vis. Reprezentata prin cele mai importante companii din Romania si din strainatate, lumea fascinanta a turismului se intalneste sub acelasi acoperis, in cadrul editiilor de primavara si de toamna ale TTR. In 2017 editia de primavara va fi organizata in perioada 16-19 februarie 2017, in Pavilioanele C1 – C5 din cadrul Centrului Expozitional Romexpo. Ajuns la cea de-a XXXVII-a editie, Targul de Turism al Romaniei ramane locul ideal de prezentare a celor mai interesante oferte si atractii turistice, atat din Romania, cat si din strainatate, incluzand: turismul cultural, rural sau de business, turismul de tratament, destinatiile exotice, croazierele si turismul de aventura. Din ofertele companiilor expozante nu lipsesc nici accesoriile si gadget-urile necesare in orice calatorie. Mai multe detalii pe www.targuldeturism.ro. Foto Emil Radu Moldovan Facebook 2387 vizualizari







