FOTO: Bun-gust, gust bun! Povestea din spatele prăjiturilor By Laura 04/02/2017 10:23:32 Ana ȘTEFĂNEL ULTIMA ORA Cum pot o profesoară de latină și un IT-ist să dea culoare celor mai frumoase evenimente din viața ta? Foarte simplu: cu multă pasiune, creativitate și un strop în plus de pricepere - ingredientele perfecte pentru prăjituri care îți iau ochii și îți mângâie papilele gustative. «Din pasiune pentru prăjituri nu este un slogan, este un adevăr», explică Răsvan Crișan, soțul Laurei. Cine e Laura? E o profesoară de latină care a dus pasiunea ei pentru patiserie la rangul de artă. Cofetăria By Laura a luat naștere în familia Crișan, Răsvan și Laura neavând altă armă la început de drum decât onestitatea și plăcerea de a crea. Cei doi vin din domenii total diferite, Răsvan fiind IT-ist, iar Laura profesoară de latină în cadrul Colegiului Național Andrei Mureșanu din Bistrița. Soția, îndrăgostită iremediabil de patiserie, a luat alături de ea alte cinci fete și a pus la punct laboratul cofetăriei By Laura. Produsele sunt făcute cu ingrediente naturale, proprietarii cofetăriei mândrindu-se că sunt printre puținii din județ care se pot lăuda că îi duc clientului prăjituri gustoase, dar și sănătoase. Cofetăria By Laura oferă tot ceea ce ai nevoie pentru un eveniment reușit: prăjituri, torturi, cozonaci, candy-bar, prăjituri de post sau dulciuri pentru diabetici. De asemenea, toate acestea vor fi livrate în sala în care are loc evenimentul în timp util. Înaintea evenimentului au loc întâlniri cu clienții pentru a stabili detaliile, cum ar fi cele legate de aspect, aranjament, culori, dar și cantitate - astfel încât să nu se facă risipă. În plus, dacă evenimentul tău este unul tematic, poți apela cu încredere la By Laura. Cofetăria are o gamă largă de produse: 25 de sortimente de prăjituri pentru candy-bar și 30 de sortimente de torturi. Prețurile încep de la 12 lei/persoană și pot urca în funcție de cerințele clientului. Pofticioșii pot trece în perioada 3-5 februarie prin sala mare a hotelului Metropolis, acolo unde pot gusta din minunățiile preparate în laboratorul cofetăriei By Laura. (P) 590 vizualizari







