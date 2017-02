FOTO: Crimă, „acoperită” cu incendiu la Dorolea. Un bătrân a fost găsit omorât în popria casă cuprinsă de flăcări

06/02/2017 02:57:54 Cristina ALEXA

UPDATE VIDEO. În această noapte, un bătrân de 70 de ani din Dorolea a fost găsit mort în locuința sa, prezentând o lovitură puternică la cap. Se pare că autorul acestei crime a vrut să-și „acopere” urmele dând foc la casă. Suspectul principal a fost prins.

Un bătrân de 70 de ani din Dorolea a fost găsit fără suflare în această seară, în propria casă, care a fost cuprinsă de flăcări. Acesta a fost găsit în locuință, acoperit cu mai multe haine, plin de sânge și prezenta o lovitură puternică în zona capului.

Casa în care acesta se afla fusese cuprinsă de flăcări, însă focul a pornit dintr-o cameră alăturată. Cel mai probabil, criminalul a încercat să își acopere urmele, cu ajutorul unui incendiu.

Niște tineri, care participau la un chef la o casă din apropiere i-au stricat planul autorului crimei. Doi tineri care au ieșit afară la o poveste au simțit miros de fum, și-au alertat prietenii și au mers la casa bătrânului să vadă ce se întâmplă.

Aceștia l-au găsit pe bătrân fără suflare și l-au scos din casă, alertând pompierii și SMURD. Echipajul medical ajuns la fața locului a constatat că bărbatul avea leziuni incompatibile cu viața.

„Era sub o grămadă de haine, mort, și l-am scos afară. Mi s-a făcut rău când i-am văzut crepătura din cap. Am ieșit cu o fată afară să povestim și am simțit miros de fum. Am mers în casă și le-am zis să oprească muzica și să ieșim afară că poate la noi arde. Când am ieșit afară ardea casa de lângă. Am spart porți, am mers la vecini și am dat alarma. Presupun că cineva l-a omorât, posibil și treaba asta, pentru că nu are cum să își tragă el deasupra hainele alea având o lovitură așa mare la cap, că era sub o grămadă de haine”, povestește tânărul care a dat alarma.

Se pare că există indicii că bărbatul și-ar fi pierdut viața în urma unei agresiuni, iar focul care i-a cuprins casa ar fi fost pus intenționat. Și la această oră, pompierii se chinuie să lichideze flăcările.

În acest caz există și un suspect, un bărbat din zonă care a mai avut probleme cu legea și chiar a mai fost închis de câteva ori. Acesta este de negăsit.

UPDATE:

„Victima în vârstă de aproximativ 70 de ani a fost scoasă de către voluntarii din localitate. La scurt timp au ajuns și echipajele de la Detașamentul de Pompieri Bistrița. S-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, care se manifesta la patru din cele cinci încăperi, dar și la podul casei. Din fericire, incendiul a fost lichidat înainte de a se propaga și la casele care erau lipite de casa de la care a izbucnit incendiul. Evenimentul a fost provocat, cel mai probabil de folosirea intenționată a unei surse de aprindere, pentru a genera incendiul. S-a acționat cu două autospeciale cu apă și spumă de la Detașamentul de Pompieri Bistrița și o autospecială de la formațiunea de pompieri din localitate”, a declarat pentru Bistrițeanul.ro Marius Rus, purtătorul de cuvânt al ISU Bistrița.

Suspectul principal a apărut la fața locului, chiar când pompierii se chinuiau să lichideze incendiul. Acesta a fost pus la pământ și încătușat de către polițiști. Cel mai probabil acesta va fi reținut pentru 24 de ore. Imagini cu principalul suspect și cu intervenția polițiștilor puteți urmări în materialul video de mai jos: