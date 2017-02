FOTO: Mărţişoare şi felicitări pentru 1 Martie!

21/02/2017 12:08:38

Dacă vă aflaţi în căutarea unor felicitări sau a unor mărţişoare speciale care să transmită mesajul primăverii care se apropie – căutările voastre ar putea să se încheie cât se poate de fericit în Biblioteca Colegiului „Andrei Mureşanu”!

La Colegiul Naţional „Andrei Mureșanu”, în incinta bibliotecii, a fost deschisă o expoziţie specială, la care au muncit cu multă răbdare elevii claselor primare şi învăţătoarele lor.

Este vorba despre o Expoziție cu vânzare de felicitări și mărțișoare – impresionantă prin demersul de a sprijini piaţa locală de produse hand-made din zonă.

„Cumpără Numai Marfă Autohtonă” este mesajul unei clase care şi-a plasat îndemnul sub sloganul „Creaţie, Nobleţe, Artă, Măiestrie”, iniţialele reprezentând totodată şi numele colegiului în care micii meşteşugari învaţă.

Mărţişoarele sunt practic inimioare, flori, steluţe cusute pe pânză, mici trăistuţe sau figurine viu colorate amintind de portul popular românesc, astfel încât, dacă vă aflaţi în căutarea unor vestitori ai primăverii mai deosebiţi - aveţi toate şansele să îi găsiţi chiar aici.