FOTO: O bistrițeancă face magie cu pasta de zahăr. Cum arată dragonii din Game of Thrones „made in Bistrița” 03/01/2017 14:40:29 Bianca SARA Reportaj La doar 22 de ani, o bistrițeancă face magie cu pasta de zahăr. Din mâinile sale ies adevărate opere de artă, unele desprinse parcă din seriale celebre. Este și cazul dragonilor din Game of Thrones, reproduși din pastă de zahăr. Cu siguranță, printre cele mai populare personaje animale din Game of Thrones se numără dragonii „îmblânziți” de Daenerys Targaryen. Unul dintre ei poate fi admirat și în România, asta pentru că un designer de torturi din Bistrița a reprodus una dintre creaturi din pastă de zahăr. Dragonul stă pe un trunchi de copac și protejează mai multe ouă. Aceasta este una dintre cele mai interesante comenzi pe care le-a primit Crina Biriș, un cake designer de 22 de ani din Bistrița. Tânăra își petrece mai tot timpul în laboratoarele cofetăriilor încă de când era în liceu. În scurt timp, îmbinând talentul și cunoștințele acumulate, Crina a devenit un căutat cake designer. „Pasiunea pentru prăjituri a venit împreună cu oferta unui loc de muncă în timpul liceului, într-un laborator de cofetărie din Bistrița. Atunci am început, pe la 17 ani. În paralel cu Liceul de Arte Plastice „Corneliu Baba” făceam și asta. Așa a început totul”, povestește Crina. Crina colaborează cu o cofetărie din Cluj-Napoca, oraș unde a ajuns pentru a-și continua studiile, la Universitatea de Arte și Design, secția Grafică. Din mâinile ei au luat naștere nu doar dragonii din Game of Thrones, ci și corăbii înghițite de caracatițe uriașe, elfi, căsuțe desprinse din povești și chiar prăjituri „monstru”. Toate acestea sunt realizate din pastă de zahăr, glazuri și creme. Până și lucrarea de licență a fost realizată din marțipan. Lucrarea, care înfățișează bucăți din natură, combinate cu elemente fantasy are în jur de doi metri pe un metru. „Îmi propuneam cu proiectul de diplomă să dau răspuns unor preocupări personale, născute în urma experienței acumulate în munca cu marțipanul. Tehnica aleasă reprezenta practic îmbinarea artei grafice cu transpunerea desenului într-o formă 3D. Privitorul are în față o imagine des întâlnită din natură: ciuperci, copaci, verdeață, dar la o analiză mai atentă dă de ceva mult mai profund. Am ales marțipanul nu doar datorită experienței acumulate, ci și a posibilității de a crea forme și volume care pot deveni obiecte de consum”, spune cake designerul. Și prăjiturile „monstru”, care sunt dotate cu dinți sunt parte a unui proiect de la facultate. Temele preferate de Crina sunt natura și lumea fantasy. Deși lucrările sale lasă cu gura căscată pe toți cei care le văd, Crina nu le consideră „spectaculoase”: „Nu știu dacă am ceva spectaculos neapărat. Deocamdată trebuie să mă conving că pot spune wow cu adevărat când privesc o lucrare. Progresez”, mai spune Crina. Dacă mulți dintre designerii de torturi se folosesc de schițe în special pentru proiectele îndrăznețe, Crina se bazează doar pe imaginație. Acolo sunt „desenate” ideile bistrițencei. Pentru Crina, munca la spectaculoasele torturi nu este doar un job, ci și o formă de terapie, această activitate reușind să o deconecteze de tot ce se întâmplă în jurul său și să o ajute să se relaxeze. Foto: Crina Biriș 11379 vizualizari







Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.

 CAUTARE STIRILE DE AZI

Publicitate