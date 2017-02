FOTO: Povestea fascinantă a calfelor călătoare, meșteșugarii care n-au voie să se apropie de casă și să aibă mai mult de 5 euro în buzunare 26/06/2016 12:31:22 Bianca SARA Bistrița Medievală Anul acesta, la Serbările Bistriței Medievale au fost prezente 7 calfe călătoare din Franța și Germania. Ce este așa special la acești meșteșugari îmbrăcați haios? Ei bine, aceștia stau câțiva ani departe de casă, călătorind prin lume pentru a învăța tehnicile tradiționale și nu au voie să aibă în buzunare mai mult de...5 euro. Ciocnituri repetate în metal răsunau ieri pe Pietonalul Liviu Rebreanu începând de la orele prânzului până spre seară. Erau calfele călătoare, care ofereau o mostră de prelucrarea fierului, lemnului și pietrei chiar în mijlocul orașului. Acest grup de meșteșugari, 7 la număr, provin din Franța și Germania și au o istorie fascinantă! Aceștia nu doar că arată cum se prelucrau aceste materiale acum sute de ani, ci trăiesc după niște reguli destul de stricte. Până și uniforma lor te duce cu gândul la vremuri de mult apuse. Dar să începem cu începutul. Momentan, în lume sunt 800 astfel de tineri, care aleg să își șlefuiască meșteșugul pentru care s-au pregătit alături de alți meșteri din întreaga lume, într-o aventură demnă de roman. Regulile pe care le urmează calfele în aceste călătorii sunt foarte stricte. Una dintre ele spune că trebuie să stai departe de casă minim trei ani și o zi, perioadă în care nu ai voie să ajungi mai aproape de 50 de kilometri de localitatea natală. Cei care fac aceste călătorii trăiesc din meseria pe care au învățat-o în școli profesionale, însă nu au voie să se îmbogățească. Calfele trebuie să pornească la drum cu 5 euro și să se întoarcă cu tot atât, pentru că este o călătorie care le îmbogățește experiența. Calfele trebuie să poarte un costum tradițional numit „kluft”, format din pantaloni evazați, vestă și haine de diferite culori, în funcție de meșteșugul practicat. Costumul include și o cămașă albă, pălărie și bocanci de culoare neagră. Vesta purtată de calfe are 8 nasturi, care simbolizează numărul de ore de muncă zilnică. Jacheta are 6 nasturi, care simbolizează zilele din săptămână în care calfa trebuie să muncească. Mânecile au câte trei nasturi, care simbolizează cei trei ani de călătorie. Calfele trebuie să aibă până în 30 de ani când pornesc la drum, să fie necăsătoriți și să nu aibă copii, obligații sau datorii. Meșteșugarii nu au voie să poposească mai mult de 3 luni în același loc. Fabien, calfa călătoare din Franța, care s-a îndrăgostit de România Printre cei prezenți la Serbările Bistriței Medievale s-a numărat și Fabien, un francez de 31 de ani, care se află pe drumuri de 5 ani. Acesta a ajuns în România în urmă cu 5 ani și nu a mai plecat. A luat la pas țara în lung și-n lat și ne-a învățat chiar limba. Momentan locuiește în Cluj-Napoca și mărturisește că n-ar mai pleca de pe pământ românesc. „Aș sta toată viața aici. Îmi place simplicitatea vieții și spiritualitatea de aici”, spune Fabien, în timp ce prelucrează o bucată de fier. Limba română spune că a învățat-o repede, iar acum preferă să le vorbească românilor pe graiul lor. Fabien face parte dintr-o frăție a calfelor puțin mai permisivă. Acesta are voie să aibă mai mult de 5 euro în buzunar, are voie să își viziteze familia și nu este obligat să poarte uniforma.



