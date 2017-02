FOTO: Torturile „candelabru”, mousse-urile și limonadele nu trebuie să lipsească de la nunțile din acest an. Unde le puteți gusta? 04/02/2017 16:03:50 Bianca SARA ULTIMA ORA Tendințele sezonului de nunți din acest an care bate la ușă pot fi descoperite la târgul de nunți din acest weekend de la Hotel Metropolis. Anul acesta „se poartă” torturile candelabru, mousse-urile de ciocolată și limonadele. AFLĂ unde le poți găsi: Weekendul acesta, la Hotel Metropolis are loc primul târg de nunți din acest an. Cei care urmează să-și unească destinele anul acesta pot să urmărească tendinețele în materie și chiar să își achiziționeze parte din serviciile și produsele necesare pentru cea mai importantă zi din viață. Cofiseria Cristina surprinde și în acest an cu un suport de candy bar compus din litere volumetrice din polistiren. Asta după ce anul trecut cofetăria cu tradiție în Bistrița fura ochii participanților la târgul de nunți cu o trăsură împodobită cu prăjituri, desprinsă parcă din povești. Bistrițeanul.ro a stat de vorbă cu Cristina Istrate, administratorul cofiseriei, pentru a afla care sunt tendințele din acest sezon de nunți, care bate deja la ușă: „În acest an se poartă și se cere foarte mult candy- barul. Oferta este foarte variată pentru nuntași, reușind astfel să împăcăm toate gusturile. Anul 2017 este un an foarte îndrăzneț. Avem un suport de candelabru, tortul candelabru se numește, avem torturi cu cristale și torturi cu inserții metalice, care dau un plus de noblețe preparatului. O altă variantă de tort este cel „draft”, care este practic o întoarcere la natură, fiind împodobit cu flori naturale”, a explicat pentru Bistrițeanul.ro, Cristina Istrate. La modă sunt și mousse-urile de ciocolată, piureurile de fructe și mini-tortulețele pentru pachetele oferite de miri. Cei care își doresc o nuntă clasică pot apela la torturile însiropate cu cremă de iaurt. „Ca o noutate la candy bar-ul cu fructe am adăugat pe lângă fântână de ciocolată și limonadele, care vor avea arome în funcție de sezon, dar și de preferințele mirilor: de pepene galben, de pepene roșu, de rodie sau cu ghimbir. Îi așteptăm pe toți mirii să ne caute și să ne guste produsele”, a adăugat Cristina Istrate. Cei care vor profita de târgul de nunți desfășurat weekendul acesta la Hotel Metropolis și își vor achiziționa acum prăjiturile și torturile vor avea parte de un discount de 12%. Târgul poate fi vizitat astăzi până la ora 19:00 și mâine între orele: 11:00 și 18:00. 209 vizualizari







