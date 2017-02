FOTO: Un tânăr și-a distrus mașina primită cadou de ziua lui. Printre victime, doi copii 26/02/2017 21:57:16 Cristina ALEXA ULTIMA ORA UPDATE VIDEO: În urmă cu puțin timp a avut loc un grav accident de circulație pe DN17, pe raza localității Șintereag. Două autoturisme s-au ciocnit, iar o persoană a rămas încarcerată. Printre victime se numără și doi copii. Accidentul a avut loc în urmă cu puțin timp, pe DN17, pe raza localității Șintereag. Două autoturisme s-au ciocnit. Din primele informații reiese că într-una dintre mașini erau doi tineri, autoturismul fiind primit cadou de ziua sa de către unul dintre tineri. Se pare că acesta a adus astăzi mașina din Germania. În cealaltă mașină se aflau o femeie, care și conducea autoturismul și cei doi copii minori în spate. Potrivit tânărului de 19 ani care conducea una dintre mașinile implicate, ambele autoturisme circulau în direcția Beclean-Bistrița. Tânărul a intrat în depășire, când femeia ar fi făcut brusc stânga, fără să se asigure și fără să semnalizeze. Cei doi copii implicați în accident nu au fost răniți, aceștia fiind practic salvați de scaunele speciale și centură. Femeia care conducea autoturismul a rămas însă încarcerată, sub privirile disperate ale soțului său, care aștepta în intersecție să îl ia cu mașina să îl ducă acasă. Traficul pe DN17 este îngreunat, circulându-se alternativ doar pe o bandă. La fața locului au intervenit mai multe echipaje SMURD, ISU și SAJ. UPDATE 23:10: „Salvatorii au găsit, într-unul din autoturismele implicate în accident, o femeie în vârstă de 36 de ani - conducător auto - rămasă încarcerată și doi copii în vârstă de doi, respectiv patru ani. Echipajul de descarcerare a extras victima în aproximativ 10 - 15 min și a predat-o, împreună cu cei doi copii cu care circula, echipajelor medicale de la fața locului. După ce au fost stabilizate, victimele au fost transportate la UPU - SMURD Bistrița pentru investigații medicale amănunțite. Celelalte două persoane implicate în accident, pasagerii celeilalte mașini, au fost evaluate din punct de vedere medical la locul accidentului, dar au refuzat transportul la spital”, a declarat Marius Rus, purtătorul de cuvânt al ISU Bistrița. Cei doi copii implicați în accident au fost scoși din autoturism de unul dintre martori. Femeia care conducea autoturismul implicat în accident a fost grav rănită, rămânând internată în Spitalul Județean de Urgență Bistrița pentru îngrijiri medicale. „În celălalt autoturism se aflau mama și cei doi copii, unul de doi și altul de patru ani, amândoi copiii fixați corespunzător în scaunele speciale pentru copii, în centuri. Nu prezintă leziuni traumatice. Copilul mai mare are un traumatism cranian minor, fără să își piardă starea de conștiență. Mama a fost încarcerată, prezintă multiple leziuni traumatice, cu traumatism cranio-cerebral, cu pierderea stării de conștiență, fracturi costale multiple cu contuzie pulmonară, fractură de membre. Vor rămâne internați în spital pentru tratament. Pe această cale doresc să atrag atenția tuturor părinților, dacă nu ar fi fost fixați corespunzător în scaun copiii, leziunile erau foarte severe, putând duce chiar la deces”, a declarat pentru Bistrițeanul.ro medicul de pe SMURD, Tiberiu Tudor. Celălalt șofer implicat în accident a împlinit ieri 19 ani și avea permisul de un an. Astăzi a adus mașina primită cadou de ziua sa de la Zalău, iar în momentul producerii accidentului se îndrepta spre casă, în localitatea Rusu de Sus. 14900 vizualizari







