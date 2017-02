FOTO: Vizibilitate sub 30 de metri pe DN17 05/02/2017 09:42:38 Cristina ALEXA ULTIMA ORA Ceața le dă bătăi de cap în această dimineață șoferilor care circulă pe drumul național 17, care leagă Ardealul de Moldova. Vizibilitatea este sub 30 de metri. Ceața a acaparat drumul național 17 în această dimineață. Se pare că vizibilitatea este sub 30 de metri, șoferii fiind nevoiți să reducă considerabil viteza de deplasare. Astfel de probleme sunt semnalate în mai multe județe din țară, Cluj, Bacău, Neamț, Suceava, Alba, Harghita și Covasna, fiind sub cod galben de ceață. „Le recomandăm conducătorilor auto să adapteze viteza în funcție de vizibilitate, să mărească distanța de mers între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante și să folosească luminile de întâlnire împreună cu cele de ceață”, recomandă centrul INFOTRAFIC din cadrul Poliției Române. 1313 vizualizari







