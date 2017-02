FOTO: Ziua Zonelor Umede la Dumitra 02/02/2017 14:38:36 Social Elevii Școlii Gimnaziale Dumitra au participat la un atelier organizat de Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița–Năsăud, cu ocazia Zilei Zonelor Umede celebrată în fiecare an pe 2 februarie. Această zi marchează data adoptării Convenția asupra zonelor umede la 2 februarie 1971 în orașul iranian Ramsar de pe malul Mării Caspice. În fiecare an din 1997 încoace, Secretariatul Ramsar a furnizat materiale pentru a ajuta la creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la importanța și valoarea zonelor umede, sloganul de anul acesta fiind “Zonele umede – Protecție împotriva dezastrelor naturale!”. Sub egida Secretariatului Ramsar, în perioada 02.02.2016 - 02.03.2017, se organizează un concurs de fotografii digitale efectuate într-o locație din zonele umede din județ. La acest concurs pot participa tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani. Fiecare participant poate încărca până la 3 fotografii pe site-ul organizației http://www.worldwetlandsday.org/photo-contest. Câștigătorul concursului va beneficia de o călătorie gratuită, în funcție de preferințe, într-o zonă umedă importantă din lume , finanțată de organizația Star Alliance Biosphere Connections. Pentru marcarea acestui eveniment Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița – Năsăud, în colaborare cu profesor Carmen Mihaela Măierean și elevii clasei a VI-a B, de la Școala gimnazială Dumitra, au organizat o acțiune de educație ecologică, care s-a desfăşurat azi, în sediul școlii. Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița – Năsăud au prezentat un material despre mijloacele de subzistență din pescuit, cultura orezului, călătorii, turism, și furnizarea apei care depind de existența acestor zonele umede și cum acestea sunt vitale pentru noi în multe alte feluri. Activitatea s-a finalizat cu un atelier în cadrul căruia un grup de elevi au realizat hranitoare de păsări, din materiale reciclabile, care vor oferi suport de hrană, acestora, pe timpul sezonului rece, iar cel de al doilea grup a realizat postere destinate diseminării informațiilor însușite cu ocazia acestui eveniment - se precizează într-un comunicat al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud. 231 vizualizari







