FOTO: 12 naufragii. Cei puternici sunt cei care dau nume... Un parteneriat unic în țară – la Bistrița

Cea de-a patra laureată a Premiului anual „Grigore Bradea” destinat tinerilor sculptori – Axenia Roșca din Bistrița – și-a inaugurat ieri, la Galeria Arcade 24, expoziția de sculptură și obiect interpretat intitulată „Douăsprezece naufragii. Cei puternici sunt cei care dau nume”.

La vernisaj au participat prof. univ. dr. Radu Moraru, rectorul Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Alexandru Păsat, șeful catedrei de sculptură al Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, scriitoarea Ioana Bradea, și colegi ai tinerei artiste care a absolvit Liceul de arte „Corneliu Baba” din Bistrița și este, în prezent, doctorand al UAD Cluj-Napoca.

Radu Moraru, rectorul Universității de Artă și Design Cluj-Napoca a remarcat că a fost vorba și de riscuri, și de incertitudini, însă toate expozițiile celor patru laureați s-au bucurat de o forță creatoare deosebită. „Este vorba despre un parteneriat unic în țară, între Universitatea de Arte clujeană, Galeria Arcade 24 și Asociația culturală „Grigore Bradea”... Sigur că e vorba și de riscuri, și de anumite incertitudini – la 25 de ani nu ai certitudini și nici nu ai voie să ai certitudini. La 25 de ani trebuie să cauți și să experimentezi. Abia mai târziu se vede ce rămâne în urma ta. Pentru că pofta vine mâncând, iar ideile – muncind. Universitatea de Arte și Design, ca partener în proiect, și-a asumat criteriul calității, nominalizându-i pe acești tineri, iar Galeria Arcade 24 a impus, la rândul său, criteriul calității... Mă bucur pentru că spiritul lui Grigore Bradea, într-un mod foarte frumos și elegant, rămâne viu...”

Oliv Mircea, critic de artă și curator al expoziției, a prezentat lucrările Axeniei Roșca subliniind că „este cu atât mai greu cu cât Axenia Roșca se prezintă în fața propriului ei viitor, dacă va alege să se întoarcă în acest oraș. Dar încă multă vreme de aici încolo, ea va fi un artist bistrițean. ... Artista așează pe aceste suporturi textile albastre – însemnele patronale ale expoziției, aceste scrieri patronale fiind însemne apotropaice, care ne păzesc, cel puțin aici, în interiorul acestui spațiu, de duhurile rele. Axenia Roșca ne-a invitat să pătrundem într-un exercițiu magic în care, cu siguranță, suntem protejați de demoni... Până la urmă această expoziție este și un exercițiu de geografii magice ale globalului: indiferent din ce parte a pământului ai veni, ți-e simplu să descoperi acest tip de limbaj – simplu, dar în același timp extrem de sugestiv, arhaic și plin de grația simbolurilor prime...”

Prof. univ. dr. Alexandru Păsat, șeful catedrei de sculptură a Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, a anunțat că laureatul Premiului „Grigore Bradea” 2017 este Anca Stătică, originară din Sibiu și masterand al UAD Cluj-Napoca. „Am observat cu toții că în acest an premiul «Grigore Bradea» ajunge la a V-a ediție, un număr oarecum rotund, astfel încât am decis ca următoarea expoziție să fie a laureatului din acest an, dar totodată și a celorlalți patru laureați de până acum. Un bun prilej de a-i vedea împreună, în plină evoluție. Galeria este oricum foarte generoasă, iar astfel se va puncta și perenitatea acestui demers. Mult succes Anca Stătică și poftă de muncă!”

Premiul anual „Grigore Bradea” destinat tinerilor sculptori se acordă din 2013, de către Asociația culturală „Grigore Bradea” și Uniunea Artiștilor Plastici Bistrița, în parteneriat cu Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca.

Laureații primelor ediții sunt Darius Hulea, Maria Sicoe și Ionel Mihai.

Premiul constă într-o sumă de bani și oportunitatea de a avea parte de o expoziție personală în Galeria Arcade 24.