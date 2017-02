FOTO: Desenele copiilor sunt magice şi minunate! 05/02/2017 10:22:43 ULTIMA ORA Peste 240 de portrete, icoane pe sticlă, natură moartă, peisaje şi reprezentări ale unor idei aparţinând celor aproape 120 de copii care frecventează clubul de pictură la Palatul Copiilor din Bistriţa pot fi admirate în aceste zile de-a lungul coridorului de la Palat, într-o expoziţie extraordinară „ca un oraş de flori cu mii şi mii de culori.” Palatul Copiilor Bistriţa deschide porţile elevilor către o lume plină de ştiinţă şi imaginaţie, cei interesaţi beneficiind de cercuri de dans popular/ modern, jocuri logice, informatică, teatru, creaţie literară, tenis de masă etc., printre care şi cercul de pictură. Cercul de pictură, coordonat cu un entuziasm şi pricepere de profesoara Diana Morar, cuprinde 8 grupe, acestea fiind: 3 grupe de începători, 4 grupe de avansaţi şi o grupă de performeri. Grupa de începători are ca teme elementele naturale şi compoziţia de culori. Grupa de avansaţi se împarte în patru categorii: a) natură statică; b) pictură pe sticlă, compoziţii cu linii, puncte, pete, icoane pe sticlă; c) pictură pe lemn, grafice; d) compoziţii – centrul de interes, moduri de compoziţie cu personajele. Grupa de performanţă are ca teme: natura statică, portretul şi proiecte personale. Ca să stârnească şi să dezvolte creativitatea şi ca să-şi provoace simţurile artistice, elevii cercului de pictură au parte de diferite jocuri de creativitate. Pentru un pictor, simţul de bază este văzul, astfel încât un anumit joc presupune folosirea celorlalte simţuri pentru a putea desena un obiect pe care l-a atins şi l-a mirosit, legat la ochi. Fiecare l-a desenat după viziunea lui, unii adăugând detalii, alţii excluzându-le. Artistul nu trebuie să reprezinte într-adevăr realitatea, ci ea trebuie reprezentată din punctul lui de vedere. După un semestru de muncă, operele acestora sunt afişate de-a lungul coridorului Palatului Copiilor Bistriţa, într-o expoziţie minunată care cuprinde 18 panouri cu 241 de lucrări, făcute de aproximativ 120 de elevi. Expoziţia cuprinde portrete, icoane pe sticlă, natură moartă, peisaje şi idei personale. Patricia Matei, 6 ani, care face parte din grupa de începători, spune că ideile pentru anumite desene i-au venit doar gândindu-se la tema dată, pur şi simplu: M-am gândit la asta şi am desenat. Drăguş Andrada, de la grupa de performanţă, face parte din familia pictorilor de la Palatul Copiilor încă din primii paşi ai copilăriei. Reporter: De cât timp eşti înscrisă la pictură? Andrada: De la grădiniţă, mai precis de 7 ani. Reporter: Cum ai aflat de acest curs? Andrada: Părinţii mei au văzut un anunţ pe internet, iar eu, auzind despre acesta, am decis că vreau să mă înscriu. Reporter: Ce teme ai avut în acest semestru? Andrada: Natură statică, compoziţie plastică cu linii, portrete, jocul cu felinarul. Reporter: Care este tema ta favorită? Andrada: Mi-e greu să aleg pentru că nu m-am gândit niciodată la asta, dar cred că este natura statică. Reporter: Ce ai vrea în viitor să pictezi, ce ţi-ar plăcea? Andrada: Animale şi să mai facem portrete. Reporter: Pictura pentru tine este o meserie de viitor, îţi doreşti să continui în domeniu sau e doar o pasiune cu care îţi ocupi timpul liber? Andrada: Doar o pasiune. Printre primii admiratori ai expoziţiei s-au numărat şi cele mai mici poetese (ca şi vârstă) ale Palatului, care au văzut în imagini o grămadă de idei creative: „o mare de culori risipitoare, mâini fine pe hârtie, valuri de inspiraţie, dansul culorilor” (Mara Sfintean), „un curcubeu într-o stea, o cană de culori magice" (Daniela Avram), „ceainicul culorilor, contrastul hazliu, oraşul umbrelor” (Ioana Bălan), „timp fără sfârşire, cărări printre stele, vis etern” (Corina Iliuţă), „lumea bomboanelor, litere colorate, floarea vieţii” (Rebeca Dolha). „Criticii de artă” din ciclul primar au considerat că: „Prin pictură ne înfăţişăm propriile sentimente. Fără pictură lumea este ca un deşert. Arta este ca un curcubeu de cuvinte. Viaţă în culori!” (Alexandra Moldovan); „Cred că această expoziţie prezintă contrastul dintre imaginaţie, frumosul vieţii, dar şi partea neînţeleasă a lumii. Artiştii şi-au aşezat emoţiile pe foaie într-un mod minunat!” (Maia Pintea); „Consider expoziţia aceasta ca pe un oraş de flori cu mii şi mii de culori, ca pe un sistem de culori care mişună pe câmpul oraşului creativ, cu o inimă de culoarea unui câmp de artă" (Ana Dănilă); „Această expoziţie e ca un fluture frumos colorat, ca o floare multicoloră!" (Diana Lechinţan). Nora Buboly, de 7 ani, concluzionează: „Desenele copiilor sunt magice, colorate, splendide, minunate!”. Credem că micii critici de artă v-au convins să veniţi să vedeţi roadele plastice ale elevilor de la Pictură. Expoziţia îşi aşteaptă iubitorii de artă în lunile februarie, martie şi aprilie. Săptămâna viitoare, 6-10 februarie 2017, grupa de pictură îi invită pe toţi artiştii să ia parte la Clubul de vacanţă, unde tema este „Joc, joacă, jucărie”. Clubul de vacanţă este destinat elevilor de la Palatul Copiilor, dar şi tuturor celor ce vor să participe. Acesta a fost iniţiat cu scopul de a ne aminti de jocurile copilăriei. Toţi „copiii” se joacă, indiferent de vârstă. Vor fi activităţi precum teatru de umbre şi confecţionare de jucării, la fel ca pe vremea bunicilor noştri, când îşi construiau singuri propriile jucării, precum şi alte activităţi surprinzătoare. Programul este de la ora 10 la 13. Sunteţi aşteptaţi cu drag! Carmen Rus, clasa a IX-a Jurnalism, Palatul Copiilor, Bistriţa 390 vizualizari







