FOTO: Tulai, Doamne! Ravioli de casă reinterpretaţi, umpluţi cu păstrăv afumat! 27/02/2017 20:51:34 Ioana BRADEA ULTIMA ORA Înarmată cu o sticlă de ţuică, în opinci şi costum popular – Nina Rus, managerul de 36 de ani care conduce Păstrăvăria Romuli a făcut senzaţie astă-seară la emisiunea „Chefi la cuţite”. Mâncarea sofisticată şi savuroasă gătită de Nina Rus i-a cucerit pe cei trei chefi care i-au acordat punctaj maxim şi şansa de a trece mai departe. Chefii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au avut parte de o întâlnire de zile mari astă-seară: emisiunea culinară difuzată la Antena 1 a început astă-seară cu o apariție memorabilă - Nina Rus din Romuli, care şi-a îmbrăcat cămaşa populară veche de 100 de ani, şi-a încălţat şi opincile şi a răspândit în jur o grămadă de optimism şi bună-dispoziţie, mai ales când a mai scăpat câte un "Tulai Doamne!" Nina Rodovica Rus i-a cucerit instantaneu pe cei trei jurați cu o impresionantă reţetă - Ravioli de casă reinterpretaţi, umpluţi cu păstrăv afumat, cu măsline şi capere: “Am pregătit ravioli de casă, umplut cu păstrăv afumat, ricotta şi capere. Am făcut un aluat un două culori şi nişte ravioli reinterpretaţi cu umplutură şi cu sos pe bază de cognac flambat cu roşii, aromatizat cu usturoi şi cimbrişor. La noi la ţară, dacă vin domnii mari, parcă ne desconsideră un pic, dar se poate şi la noi mânca...” a precizat Nina Rus iar dacă ar fi să luăm în considerare comentariile celor care le trec pragul - la Păstrăvăria Romuli se mănâncă foarte bine. "Sunt manager la un mic restaurant, în Romuli, lângă Păstrăvărie... Urmează să deschidem aici şi o pensiune..." le-a explicat Nina Rus celor trei maeştri care au promis solemn că vor trece şi ei pragul păstrăvăriei cât de curând. Toată familia a venit apoi în platou să-i cunoască pe juraţi care au fost impresionaţi de costumele bistriţenilor, pe care le-au şi încercat. "Pentru mine, acest cuţit înseamnă un pas foarte mare, vreau să dezvolt restaurantul şi să demonstrez că se poate şi la ţară, nu doar la oraş" a mai spus Nina Rus. Telespectatorii au aflat şi inedita poveste de dragoste pe care o trăieşte Nina Rus. Tânăra în vârstă de 36 de ani s-a căsătorit la vârsta de 16 ani, fără să aibă acordul părinţilor săi şi a avut de trecut testul suprem în faţa soacrei, pe cae a lăsat-o fără cuvinte. “Suntem căsătoriţi de 20 de ani acum. Am terminat liceul la seral, am terminat şi facultatea şi vreau să-i demonstrez tatălui meu că i le-am făcut pe toate pe plac... Nu regret nimic, nu aş schimba nimic. Dacă aş da timpul înapoi tot aşa aş face...” le-a mărturisit Nina Rus. AICI puteţi vedea cum arată reţeta gătită de Nina Rus dar şi reacţiile celor trei maeştri bucătari care au gustat această originală delicatesă. 11001 vizualizari







