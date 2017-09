Festivalul Usturoiului în Ținutul Contelui Dracula: Polițiștii au grijă de noi! 01/09/2017 17:19:34 ULTIMA ORA Cu ocazia organizării Festivalului Usturoiului în Ținutul Contelui Dracula, care se va desfășura în Piatra Fântânele, în perioada 1-3 septembrie, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud împreună cu jandarmi iau toate măsurile necesare pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în zonă. În această perioadă, peste 85 polițiști acționează pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, în special a furturilor din buzunare în cadrul festivalului. De asemenea, polițiștii rutieri asigură prezența pe căile de acces ce converg spre zona unde se desfășoară evenimentul, în vederea fluidizării circulaţiei şi prevenirii evenimentelor rutiere. POLIŢIA VĂ RECOMANDĂ: În locurile publice: • Aveţi grijă de bunurile dumneavoastră atunci când vă aflaţi în locuri aglomerate, la piaţă, în magazine, în mijloacele de transport în comun etc.! • Nu afişaţi ostentativ bunurile de valoare atunci când vă aflaţi în locuri publice ! • Evitaţi să intraţi în discuţie cu necunoscuţii care vă pot aborda pentru diferite acte de caritate, pot fi persoane al căror scop este acela de a vă înşela ! • Nu răspundeţi la provocări cu violenţă, încercaţi să evitaţi conflictele, iar dacă nu reuşiţi, sunaţi de urgenţă la numărul 112 - apel gratuit! • Nu consumaţi în exces băuturi alcoolice, comiterea faptelor antisociale poate fi înlesnită de consumul de alcool! Pe drumurile publice: Respectați indicațiile polițiștilor rutieri, care dirijează circulația. Respectați semnificația indicatoarelor rutiere care interzic oprirea/staționarea pe porțiunile de drum îngustat, astfel încât circulația să se poată desfășura în ambele sensuri, cu scopul de a evita blocajele în trafic. Circulaţi cu viteză adaptată condiţiilor din trafic, în special când se circulă în coloană şi nu uitaţi de politeţea rutieră. De asemenea, pentru un plus de siguranţă, în mers, măriţi distanţa dintre vehicule. Conduceţi prudent, fără bruscarea comenzilor autoturismului, asiguraţi-vă temeinic înainte de efectuarea fiecărei manevre şi evitaţi depăşirile care, în condiţii de vizibilitate redusă şi carosabil umed, se dovedesc extrem de periculoase. Respectaţi regimul legal de viteză! Poliţiştii rutieri reamintesc că viteza excesivă şi cea neadaptată la condiţiile meteo, de drum sau trafic, reprezintă principalul factor generator al accidentelor rutiere în România. Conducătorii auto începători trebuie să evite, pe cât posibil, conducerea autovehiculului pe timp de noapte sau pe distanţe mari, dată fiind experienţa redusă şi riscul implicării în evenimente rutiere. Nu vă urcaţi la volan, dacă aţi consumat băuturi alcoolice! Pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, şoferii care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice trebuie să ştie că riscă şi închisoarea de la unu la cinci ani, aceasta fiind sancţiunea prevăzută de lege pentru cei depistaţi în trafic cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge. De asemenea, pe timpul cercetării permisul este reţinut fără drept de circulaţie. IPJ BN 963 vizualizari









