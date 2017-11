Festivalul Usturoiului din Ținutul Contelui Dracula a ajuns pe site-ul celebrului post de televiziune BBC 29/10/2017 17:04:14 Bianca SARA Turism Site-ul celebrului post de televiziune BBC a dedicat un amplu material „obsesiei” românilor pentru usturoi. Jurnaliștii au vorbit și despre festivalul dedicat usturoiului, care are loc an de an, în Ținutul Contelui Dracula. Într-un amplu material publicat pe site-ul de știri al BBC, jurnaliștii de la celebrul post de televiziune vorbesc despre usturoi și despre legătura strânsă pe care o au românii cu această legumă/condiment. Din această ecuație nu putea lipsi Contele Dracula, mai ales că usturoiul era singurul care-i putea veni de hac. Printre „utilitățile” usturoiului identificate de către jurnaliști în legende sau în folclorul local se numără: remediu pentru divorț sau „armă” împotriva strigoilor. Jurnaliștii se leagă de bucătăria românească, de unde usturoiul este nelipsit, dar și de locurile și evenimentele dedicate acestuia. Așa ajung jurnaliștii în Pasul Tihuța, la Festivalul Usturoiului: „În încercarea de a menține credința populară potrivit căreia usturoiul are puteri miraculoase, Festivalul Usturoiului, ajuns la ediția a V-a, are loc în fiecare an, în septembrie, în Pasul Tihuța din Munții Bârgăului. Aici este locul unde Transilvania se întâlnește cu Bucovina, considerat poarta spre tărâmul Contelui Dracula, după cum aflăm din nuvela lui Bram Stocker, care numește locația „Borgo Pass”, folosind denumirea ungurească. În cadrul festivalului puteți găsi mâncăruri tradiționale cu usturoi, coronițe din usturoi, dar și spectacole și incantații „magice” dedicate usturoiului, precizează jurnaliștii BBC. 3464 vizualizari









