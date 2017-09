Festivalul usturoiului în Ținutul Contelui Dracula. Program complet 31/08/2017 08:00:18 Eveniment În weekendul care începe mâine – toate drumurile duc la Ţinutul Contelui Dracula, acolo unde se desfăşoară Festivalul Usturoiului! Organizatorii au pregătit un program extraordinar din care nu lipsesc concertele, luptele de gladiatori, reconstituiri de bătălii, dansuri, ateliere interactive şi jocuri de creaţie Scenica, plus alte surprize! Festivalul Usturoiului în Ținutul Contelui Dracula debutează mâine, iar tu nu poţi lipsi de la un asemenea eveniment! Iată mai jos programul complet – cu toate atracţiile posibile pentru cei puşi pe distracţie şi nu numai: Vineri, 1 septembrie 2017 15:00 – 19:00 Tabăra festivalului: Târgul Produs în Bistrița-Năsăud. Partener – Asociația Produs de Cluj Lupii Apoulonului: exerciții ale legionarilor romani, reprezentații ale Legiunii a XIII-a Gemina, tir cu arcul, lupte de gladiatori, reconstituiri de bătălii, dansuri de inspirație dacică și romană, ateliere interactive în tabăra trupei Jocuri și ateliere de creație Scenica pentru copii Ateliere de împletit părul, tatuaje temporare și picturi pe față Concursuri, demonstrații, activități sportive, aventură și surprize din partea Contelui Scenă: 15:00 - 17:00 Animație DJ 17:00 – 17:30 Deschiderea oficială 17:30 – 19:00 Animație DJ 19:00 – 19:45 Muzică live: Trupa „Big City” Seară folk: 19:45 – 21:15 - Vasile Bancea și Sorin Borzos 21:30 – 22:30 - Mircea Baniciu 22:30 – târziu în noapte - Animație DJ Sâmbătă, 2 septembrie 2017 11:00 – 19:00 Tabăra festivalului: Târgul Produs în Bistrița-Năsăud. Partener – Asociația Produs de Cluj Garda Apulum - Lupii Apoulonului: exerciții ale legionarilor romani, reprezentații ale Legiunii a XIII-a Gemina, tir cu arcul, lupte de gladiatori, reconstituiri de bătălii, dansuri de inspirație dacică și romană, ateliere interactive în tabăra trupei, demonstrație de gastronomie antică, cu degustare Jocuri și ateliere de creație Scenica, poarta spre arte Ateliere de împletit părul, tatuaje temporare și picturi pe față Motor race Concurs de bărbăție Alte concursuri (concursul costumelor și personajelor, vânătoare de vrăjitoare) demonstrații, activități sportive, aventură și surprize din partea Contelui Scenă 11:00 - 17:00 Animație DJ 17:00 – 17:15 Deschiderea programului 17:15 – 18:50 Animație DJ 18:50 – 19:00 ZUMBA – Axel and the Roses 19:00 – 19:10 Show: Cheers All Stars - Bistrița 19:10 – 20:10 Muzică live: Trupa Take Five 20:30 – 20:45 Paradă cu torțe – Lupii Apoulonului 20:45-21:30 Petrecerea vrăjitoarelor cu DJ Wanda şi Mary Ann Sax (Dress code: mister şi seducţie, vrajitoare și vampiri) 21:30 – 22:10 Recital Delia 22:10 - târziu în noapte Petrecerea vrăjitoarelor cu DJ Wanda şi Mary Ann Sax Duminică, 3 septembrie 2017 12:00 – 20:00 - Tabăra festivalului: Lupii Apoulonului: exerciții ale legionarilor romani, reprezentații ale Legiunii a XIII-a Gemina, tir cu arcul, lupte de gladiatori, reconstituiri de bătălii, dansuri de inspirație dacică și romană, ateliere interactive în tabăra trupei Jocuri și ateliere de creație Scenica pentru copii Atelier confecționat cruciulițe Demonstrații, activități sportive, aventură și surprize din partea Contelui Târgul Produs în Bistrița-Năsăud. Partener – Asociația Produs de Cluj 13:00 – 15:00 Concurs gastronomic Super Chef în Ținutul Contelui Dracula 14:00 *** Drumeție pe urmele Contelui Dracula – Coord. Prof. Ioan Bâca Scenă 13:00 – 13:15 Deschiderea programului. Prezentatori Virginia Linul și Marian Gruștor 13:15 – 16:00 Ansambluri folclorice din județul Bistrița-Năsăud: Grupul vocal de muzică tradițională al Liceului de Muzică „Tudor Jarda” din Bistrița, Ansamblul Folcloric „Măgureanul” din Măgura Ilvei, Ansamblul Folcloric „Cununa Someșană” din Maieru, Formația de jocuri bărbătești din Dumitrița, Formația de călușari din Budacu de Sus, Ansamblul „Cununa grâului” din Ocnița, Formația de dansuri populare „Dor de pe câmpie” din Silivașu de Câmpie, Ansamblul Folcloric „Plaiurile Bârgăului” din Prundu Bârgăului, Ansamblul Folcloric „Colibița-Tihuța” din Bistrița Bârgăului, Ansamblul Folcloric „Flori bârgăuane” din Josenii Bârgăului. 16.00: Ansamblul Profesionist Dor Românesc Solişti: Mirela Petruş, Domnica Dologa, Ioachim Spân, Oana Matei, Anuţa Motofelea, Cristina Retegan, Nicu Cioancă Dirijor: Urs Anghel Coregraf: Adrian Paşcu Festivalul Usturoiului în Ținutul Contelui Dracula este organizat de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, Asociaţia „Turist în Bistriţa-Năsăud”, Produs în Bistriţa-Năsăud, A.D.I Turism, Primăria Prundu Bârgăului, Primăria Tiha Bârgăului, Primăria Josenii Bârgăului, Primăria Bistriţa Bârgăului, Primăria Poiana Stampei şi Primăria Livezile. Sponsori ai Festivalului Usturoiului în Ținutul Contelui Dracula sunt RCB Electro, Îndemânarea Construct, EUROCNC, Salix Bistriţa, Amicii Building, Agro Invest, Adris şi Frasinul SRL. 6105 vizualizari









Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.