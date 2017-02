INEDIT ÎN BISTRIȚA: Izolații din lemn, cânepă sau lână pentru spații de locuit confortabile și sănătoase 17/02/2017 09:01:14 ULTIMA ORA Casa, locuința personală. Visul fiecărui om. Mică sau mare, prinde contur în imaginația noastră și ne canalizează energiile pentru a ajunge să o dobândim. Tânjim după confortul și liniștea ei și o asociem deseori cu aceste atribute. Până să ne cuprindă în spațiile ei și să-i simțim respirația, o privim rece, o conglomerare de betoane, cărămizi și țiglă, într-o arhitectură cu care ținem pasul și sperăm să ne reprezinte la final. În iureșul lucrărilor și a finanțării, ne dorim să ajungem sănătoși să o locuim. Dar, la sănătatea casei, la armonia dintre ea și mediul înconjurător, se gândește cineva? Răspunsul este DA! Firma SIMAD 2016 SRL din Bistrița, care distribuie materiale de izolații organic-naturale și oferă consultanță în alegerea și utilizarea lor. Aceste materiale sunt cuprinse și în programul Casa Verde Plus care așteaptă deschiderea finanțării de la guvern. Sunt termoizolații naturale de înaltă calitate, din fibre de lemn, cânepă, lână de oaie, într-o largă paletă dimensională, cu multiple utilizări și ușor de montat, produse în Germania, certificate și agrementate, și corespund celor mai stricte standarde de biologia construcțiilor. O scurtă descriere a lor, în cele ce urmează, vine în susținerea acestor afirmații. Termoizolațiile din fibră lemnoasă GUTEX au ca materie primă lemnul: așchiile din brad și molid, ce provin de la gatere. Așadar, această izolație este fabricată din materie primă naturală, sustenabilă și reciclabilă, utilizând tehnologii moderne și prietenoase cu mediul. Plăcile izolatoare Gutex răspund tuturor cerințelor tehnice la care se așteaptă omul de la un produs izolator modern și ecologic. Sunt rezistente la șocuri mecanice, absorb zgomotele și izolează excelent, atât iarna cât și vara - se știe că lemnul are capacitatea cea mai ridicată de a înmagazina căldura dintre toate materialele izolatoare. Sunt deschise la difuzia vaporilor de apă și reglează umiditatea aerului, oferind un climat de locuit sănătos; păstrează structura casei în stare uscată în mod permanent, astfel evitându-se formarea condensului sau apariția mucegaiului. Sunt ușor de montat. Sunt recomandate pentru: izolarea compactă a fațadelor cu termosistem, izolarea fațadelor ventilate, izolarea între elemente de structură și izolarea între căpriori, izolarea acoperișului peste căpriori, izolarea interioară la nivelul instalațiilor, izolarea acustică între nivele și izolarea sub podele. Se livrează sub formă de plăci dreptunghiulare cu grosimi cuprinse între 18 mm și 240 mm, în funcție de destinație. Termoizolația din cânepă Thermo-Hanf Premium este un izolator excelent, atât pe timp de iarnă cât și pe timp de vară; produs unic pe piață; este catalogată de Fundația de testare „Stiftung Warentest”, Germania ca fiind cel mai bun material fabricat din materii prime regenerabile. Realizată din fibre de cânepă, permite în exploatare reglarea automată a umidității și creează, în consecință, o ambianță climatică foarte plăcută și sănătoasă în casă, este ignifugată și nu permite formarea mucegaiului. Are un bilanț CO2 pozitiv, așadar protejează clima. Se montează foarte ușor, rapid, aproape fără praf, în multe aplicații fără personal specializat, și nu irită pielea. Datorită stabilității dimensionale, se montează chiar fără fixare și nu se tasează în timp. Un produs perfomant pentru termoizolarea acoperișului, termoizolarea pereților interiori, termoizolarea pereților de tip sandwich la case din lemn, izolarea fonică a pereților și a podelelor, dar și pentru izolarea și realizarea fațadelor ventilate sau ca material fonoizolant-strat de bază - pentru parchetul laminat. Se livrează sub formă de role sau saltele, plaja de grosimi fiind între 3 mm și 220 mm, în funcție de utilizare. Termoizolația din lână de oaie Alchimea este un produs unic pe piață cu trăsături excelente de termo și fonoizolare. Ca material izolator își păstrează forma; datorită fixării genetice a fibrelor, lâna revine mereu la grosimea și densitatea originală. Este un material termoizolator care poate elimina formaldehida și alți poluanți din aer. Un produs natural tratat și ignifugat, ușor de montat, foarte bun absorbant fonic atât la pereți cât și la tavane. Recomandat pentru izolarea termică și fonică a mansardelor, a podurilor și a pardoselilor. Nu necesită personal specializat pentru montaj. Se livrează sub formă de role sau saltele, plaja de grosimi fiind între 20 mm și 150 mm, în funcție de utilizare. Suntem integrați în mediul înconjurător cu tot ce gândim sau construim; îl protejăm sau îl distrugem. În plan material, casa noastră de astăzi rămâne după noi. Dacă o construim sănătoasă, trăim mai sănătoși și în armonie cu natura atât noi, cât și generațiile următoare. În acest context, alegerea izolației merită o atenție specială, într-un context mai amplu decât cel al costului, pentru că este una responsabilă. Apelați cu încredere consultantul! Simad 2016 SRL din Bistrița, Dacina Silveșan la numărul de telefon 0745 549 863 sau la adresa de e-mail dacina_silvesan@yahoo.com Vizitați și pagina de internet www.naturalpaint.ro ! (P) 2546 vizualizari







Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.