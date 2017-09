INEDIT! Primii cartofi mov peruani au ieşit la lumină şi în Bistriţa-Năsăud...! 10/09/2017 10:16:07 Ioana BRADEA ULTIMA ORA „După multă trudă, a apărut prima producție de cartofi mov peruani!”, şi-a anunţat ieri prietenii Florin Popescu, un bistriţean de 37 de ani care munceşte la ISU Bistriţa şi care visa încă de acum trei ani la cartofii mov din Peru. „Abia anul trecut am reuşit, însă, să cumpăr efectiv vreo 350 de kilograme de seminţe de la un comerciant din Neamţ”. „Socrii mei stau la Tureac şi au fost de acord să-mi pună la dispoziţie, anul trecut, 10 ari din terenul lor pentru a cultiva cartofii mov din Peru. Am citit despre ei că ar avea foarte mulţi antioxidanţi şi multe proprietăţi terapeutice sau că sunt folosiţi în curele de slăbire... Dar nu ştiam sigur ce va ieşi, aşa că am cultivat o suprafaţă mai mică, la început...”, a povestit Florin Popescu pentru Bistriţeanul.ro. Tânărul întreprinzător recunoaşte că este prima oară când experimentează aşa ceva în agricultură şi că a plătit pentru cele 350 de kilograme de seminţe aproape 11.000 de lei. „În linii mari, se comportă cam ca şi cartofii româneşti... Necesită îngrăşământ şi stropiri împotriva gândacilor de Colorado, singura diferenţă pare să fie faptul că sunt mult mai sensibili la mană...”, a mai povestit Florin Popescu. După ce prima producţie de cartofi mov peruani a văzut ieri lumina zilei, la Tureac, Florin Popescu s-a grăbit să-i guste, curios să testeze ce a cultivat cu destulă trudă, timp de un an de zile: „Evident că i-am gustat, fierb foarte repede, după primul clocot deja se sfarmă foarte uşor, sunt mai făinoşi decât cartofii noştri, dar gustul nu diferă prea mult... Nu pot să spun că sunt mai dulci, mai acri sau mai iuţi decât cartofii româneşti...” Pompierul are de gând să păstreze o parte din cartofii mov peruani pentru sămânţă şi pentru cultura viitoare, iar pe restul, are de gând să-i vândă... „Nu m-am gândit deocamdată cine ar putea să-i cumpere. În vestul ţării am înţeles că există o deschidere mai mare faţă de asemenea produse, pe-acolo se pare că îi cumpără inclusiv super-marketurile... Mă gândesc că nu orice restaurant de-aici ar fi dispus să cumpere cartofi mov, deşi estetic vorbind, arată spectaculos... Vom vedea, deocamdată ne bucurăm că s-au făcut...”, a mai spus Florin Popescu, adăugând că cine vrea să guste din cartofii mov, poate să ia legătura cu el pe pagina sa de socializare şi că, în limita stocului disponibil, va şi vinde din cartofii mov cu 30 de lei kilogramul. Foto: Florin Popescu Facebook 769 vizualizari









