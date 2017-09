Infracțiuni în trafic: Și-a dus copilașul rănit pe un moped, fiind beat, iar alt bistrițean a furat o mașină 04/09/2017 12:16:03 ULTIMA ORA Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud au avut un weekend plin. Șoferi fără permis, beți, hoți și iresponsabili au fost depistați în trafic. 44 de permise de conducere reținute și sancțiuni contravenționale în valoare de peste 168.000 lei, aplicate de polițiștii bistrițeni la nivel județean. În perioada 01-03 septembrie a.c., la nivel județean, polițiștii bistrițeni au acționat pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, supravegherea și monitorizarea traficului rutier pe principalele drumuri din județ şi sancţionarea celor care nu respectă regulile de circulaţie, punând în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. Cu această ocazie, au fost aplicate 536 de sancţiuni contravenționale, majoritatea ca urmare a încălcării normelor O.U.G. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, în valoare de peste 168.000 lei. Față de 44 de conducători auto, polițiștii au luat măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice și au fost retrase 13 certificate de înmatriculare. Exemple: La data de 01 septembrie a.c., polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Beclean au depistat în trafic un bărbat de 35 ani din Figa, în timp ce conducea un moped neînmatriculat și fără a deține permis de conducere, pe direcția de deplasare Coasta-Cristur Șieu, având pasager un minor, de 6 ani, care prezenta leziuni corporale. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că, la aceeași dată, în timp ce acesta se deplasa cu mopedul în cauză pe un drum de hotar spre localitatea Agrișul de Jos, minorul de 6 ani aflat în spatele lui pe moped ar fi căzut de pe acesta, rănindu-se. De asemenea, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv. În cauză, s-a întocmit dosar penal pentru infracţiunile de conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului și vătămare corporală din culpă. *** La data de 02 septembrie a.c., polițiștii Biroului Ordine Publică au identificat în trafic un tânăr de 18 ani din Crainimăt în timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Bistrița, fără a deține permis de conducere. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că autoturismul în cauză i-ar fi fost încredințat de o tânără de 18 ani din Bistrița. În cauză s-au întocmit două dosare penale pentru conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, respectiv încredințarea unui autovehicul spre conducere unei persoane. *** La data de 02 septembrie a.c., polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Năsăud au depistat în trafic un tânăr de 21 ani din Rebra în timp ce conducea un autoturism prin localitate, fără a deține permis de conducere. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul fără permis de conducere. *** În noaptea de 03/04 septembrie a.c., polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Năsăud au depistat în trafic un tânăr de 21 ani din Feldru, în timp ce conducea un autoturism pe DN17D prin localitatea Rebrișoara fiind sub influența băuturilor alcoolice. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. Alcoolul la volan face victime! La data de 02 septembrie a.c., un bărbat de 37 ani din Mureș în timp ce conducea un autoturism pe DN15A, pe direcția Teaca-Reghin, într-o curbă la dreapta a pierdut controlul acestuia intrând pe contrasens unde a colizionat o semiremorcă, tractată de o autoutilitară condusă regulamentar de un bărbat de 58 ani din Bistrița. În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a șoferului de 37 ani și a unui pasager. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în cazul șoferului bistrițean și pozitiv în cazul șoferului mureșean. Conducătorul auto mureșean a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările continuă de Serviciul Rutier sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și vătămare corporală din culpă. *** Tânăr, reținut pentru 24 de ore de polițiști pentru furtul unui autoturism. La data de 02 septembrie a.c., poliția a fost sesizată cu privire la faptul că în noaptea de 01/02 septembrie a.c., persoane necunoscute i-ar fi sustras autoturismul proprietate personală de pe raza municipiului Bistrița. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, iar în urma cercetărilor efectuate, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au găsit autoturismul avariat pe o stradă din Bistrița. În urma extinderii cercetărilor, polițiștii au identificat un tânăr de 19 ani din Bistrița bănuit de comiterea furtului. Totodată, s-a constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Față de tânăr a fost luată măsura reținerii pentru o perioadă de 24 ore, iar la data de 03 septembrie a.c. a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, care a dispus controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. IPJ BN 2690 vizualizari









