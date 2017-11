Ioan Țintean susține alegerea primarilor în două tururi de scrutin 10/11/2017 11:47:38 Ana ȘERBAN Politic Ioan Țintean a declarat astăzi că susține propunerea Noricăi Nicolai ca primarii să fie aleși în două tururi de scrutin. Președintele Consiliului Național ALDE, Norica Nicolai, a propus această lege motivând că alegerile într-un singur tur au creat baroni locali. Președintele ALDE Bistrița-Năsăud, Ioan Țintean și-a exprimat public sprijinul pentru intenția Noricăi Nicolai, președintele Consiliului Național ALDE, de a propune ca alegerea primarilor în două tururi de scrutin. „Marți, alături de colegii mei din biroul politic central am fost solicitat să clarificăm câteva probleme care au apărut în spațiul public, dar față de care existau diferite opinii atât ale colegilor noștri din ALDE, cât și a comentatorilor, a analiștilor politici privind ceea ce ar trebui noi să facem vis-a-vis de anumite probleme. Prima problemă pentru care am fost solicitat este să clarificaăm definitiv dacă suntem de acord cu propunerea președintei Consiliului Național ALDE, Norica Nicolai, care a propus ca alegerea primarilor să se facă în două scrutinuri, pentru că noi, încă de la înființarea partidului când se denumea PLR, am spus că obiectivul de bază pentru consolidarea democrației este menținerea instituțiilor caracteristice democrației, bicameralismul și votul în două tururi de scrutin. A fost unanimitate de voturi, așadar ALDE a hotărât marți că va susține legea alegerilor în două tururi de scrutin și va fi probabil principalul susținător, să vedem cu cine ne vom alia ca să putem câștiga în această inițiativă”, a declarat Ioan Țintean, astăzi, în cadrul conferinței de presă de la sediul partidului. Conform Digi24, Norica Nicolai a declarat în cadrul unei conferințe de presă la Iași că ALDE vrea alegeri în două tururi de scrutin. „Vrem alegeri în două tururi. Legitimitatea democratică este mult mai mare, în condiţiile în care lehamitea de politică este evidentă. Dacă vă uitaţi la structura prezenţei la vot a populaţiei, veţi vedea că tot mai puţini români aleg să participe la acest exerciţiu democratic. În aceste condiţii, este nevoie de al doilea tur de scutin pentru a da legitimitate celor care sunt aleşi. Formula cu un singur tur a creat un gen de vechil, de baron local. Cred că este bine ca, indiferent cine ar fi într-un mandat de decizie, să aibă un anumit tip de control democratic. Întotdeauna cel care are puterea la un moment dat tinde să şi-o conserve prin orice mijloace. Şi, din păcate, unii şi-au atins limitele de incompetenţă”, a declarat Norica Nicolai, citată de Digi24.



Despre posibilele tensiuni în coaliția de guvernare PSD-ALDE odată cu această propunere, șefa Consiliului Național ALDE a precizat că „ALDE este partener de guvernare al PSD, nu o anexă".









