Ioan Turc (PNL): Liviu Dragnea, acest Al Capone de Teleorman, dă o palmă tuturor românilor! 13/11/2017 12:02:21 Ana ȘTEFĂNEL ULTIMA ORA PNL Bistrița-Năsăud critică în continuare modul în care PSD guvernează România. Ioan Turc acuză PSD că a luat măsuri foarte proaste, care vor avea efecte dezastruoase asupra acestei țări. De asemenea, îl critică dur pe președintele PSD Liviu Dragnea, pus astăzi sub acuzare într-un nou dosar. «Guvernarea PSD este vădit iresponsabilă, bazată pe minciună și nenorocește perspectivele economice ale României. PSD și-a trădat electoratul, a pierdut legitimitatea de a guverna țara. Cel mai bun lucru pe care ar putea să îl facă ar fi să fugă pe scara de incendiu de la Palatul Victoria. Puterea de cumpărare scade și sunt afectate toate categoriile sociale. Rata inflației, anunțată de către BNR, ajunge la 2,7% față de 0,2% la începutul anului. Scade puterea de cumpărare a leului în raport cu euro (...). Cresc ratele la bănci și sunt afectați toți cei care au credite, nu puțini. (...). Este efectul advers al politicii agresive de împrumuturi pe care PSD o face. (...). Cresc prețurile la carburanți, electricitate și gaze. Carburanții s-au scumpit la pompă cu 12%, noiembrie vs. august. Electricitatea s-a scumpit cu 7% în octombrie față de septembrie și cu 12% față de decembrie 2016. Există semne de întrebarea cu privire la asigurarea necesarului de gaze în această iarnă, mai ales dacă va fi o iarnă mai grea. Îndatorarea accelerată a României ne afectează pe toți. Datoria guvernamentală a ajuns la 39,8% din PIB. Investițiile sunt 0, este cel mai mici nivel al investițiilor din ultimii 10 ani, după ce România a devenit membră UE. (...) PSD a promis în 2017 investiții cu 12 miliarde lei peste cele din 2016. Investițiile private scad drastic, sunt cu 20% mai mici față de anul trecut pe primele 9 luni. Deficitul bugetar este aproape dublu față de 2017, fapt care invalideaz fără drept de apel toată retorica PSD cu privire la prestația Guvernului. Pentru a se încadra în ținta de deficit de 3%, PSD a tăiat și bruma de bani alocată pentru investiții la ultima rectificare bugetară. Discutăm despre un minus de 10 miliarde lei. Comisia Europeană estimează pentru 2018 deficit de peste 4%», a declarat Ioan Turc. De asemenea, președintele PNL Bistrița-Năsăud a comentat și modul în care Liviu Dragnea s-a prezentat astăzi la DNA, fiind pus sub acuzare într-un nou dosar pentru abuz în serviciu, fraudă cu fonduri europene și grup infracțional organizat. «Domnul Liviu Dragnea a ajuns la DNA în această dimineață. A oferit un spectacl grotesc, fiind așteptat și apludat ca starurile rock pe vremuri, de Claudiu Manda, Marian Neacșu, Paul Stănescu, doamna Andreea Cozma. Spectacolul gratuit și grotesc pe care îl oferă Liviu Dragnea și PSD e o palmă pe obrazul României, pe obrazul fiecărui român. E un afront la adresa tuturor oamenilor cinstiți din această țară, a oamenilor care respectă legea, care au încredere în sistemul de justiție din România. Această postură a lui Liviu Dragnea în care pozează, de Al Capone de Teleorman, nu face cinste nimănui», a completat Ioan Turc. 367 vizualizari









