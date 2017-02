Ionuț Simionca (PMP): Referendumul e un joc politic pentru imaginea lui Klaus Iohannis și a Partidului Național Liberal 17/02/2017 12:20:38 Ana ȘTEFĂNEL Politic Ionuț Simionca a vorbit astăzi în cadrul unei conferințe de presă despre referendumul pe care președintele Klaus Iohannis vrea să îl organizeze. Deși PMP a votat în favoarea referendumului, Ionuț Simionca a afirmat că este doar un joc de imagine, dar respectă dorința cetățenilor și dreptul lor de a se exprima. Ionuț Simionca a vorbit astăzi despre referendumul care ar urma să fie organizat în România. Deputatul spune că 30 de milioane de euro (cât ar costa, aproximativ, procedura) este un preț foarte mare și nu are încredere totală în relevanța acestuia. În plus, îl acuză pe Klaus Iohannis că acest referendum este doar un instrument de a-și crește imaginea proprie și a Partidului Național Liberal în ochii cetățenilor. „Referendumul este doar un instrument politic? Asta e întrebarea mea. Întrebarea președintelui ar fi fost dacă cetățenii își doresc să continue lupta împotriva corupției. Oare ce-și dorește președintele Klaus Iohannis prin acest referendum? Cred că nu e un român care să nu-și dorească ca lupta anticorupție să continue. Costul unui astfel de referendum este undeva la 30 de milioane de euro, o sumă extraordinar de mare de bani. (...) Noi, în Parlament, am votat pentru acest referendum pentru că ne dorim ca cetățenii să își poată exprima liber dorința. Dar, oare va fi luat în considerare sau nu?”, a declarat Ionuț Simionca, făcând o comparație între acest referendum și cel din 2009. Atunci, românii au votat pentru formarea unui Parlament unicameral, cu 300 de parlamentari, lucru care nu s-a materializat. PMP a depus o lege în acest sens, ca numărul de parlamentari să scadă până la 300 de membri. 1359 vizualizari







