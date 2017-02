Lecția de generozitate pe care ne-o dă de un deceniu polițistul de pe Valea Ilvelor, ales primar în Germania 19/02/2017 13:23:06 Bianca SARA Reportaj Un bistrițean care a plecat în Germania în anii '90 reușește să rămână aproape de comunitatea în care a crescut prin generozitate. În ultimul deceniu, ONG-ul în care este implicat a donat de la mobilier pentru spitale, până la autospeciale pentru stingerea incendiilor. Ștefan Guzu are 47 de ani și a crescut într-o familie numeroasă din Poiana Ilvelor. Acesta a plecat în anii '90 în Germania, unde și-a făcut o familie. Acolo a început încet, încet să lucreze la cea mai mare dorință a sa: să fie polițist. Ceea ce nu a reușit în România a reușit bistrițeanul în Germania. Deși era imigrant, acesta a fost primit în sânul poliției nemțești, îndeplinind de-a lungul anilor mai multe funcții, începând de la șef de cabinet, ofițer de presă și șef de tură la poliția de autostradă, funcție pe care o îndeplinește și în prezent. În 2014, acesta a fost ales și primar al comunei în care s-a stabilit. Este vorba despre comuna Ivenack, recunoscută pentru faptul că are unii dintre cei mai bătrâni stejari din Europa. Comuna cu nici 1.000 de locuitori reușește să atragă anual în jur de 50.000 de turiști, datorită, în special acestor arbori seculari. Se pare că cel mai bătrân dintre ei are 1.200 de ani. Mai multe despre aventura nemțească a lui Ștefan Guzu puteți citi AICI. Aproape de casă, prin acte de caritate Deși a părăsit ținuturile natale de mai bine de 20 de ani, Ștefan Guzu rămâne conectat cu zona și oamenii care l-au format prin acte de caritate. În anul 2004, o delegație a poliției unde lucra a stabilit un parteneriat de colaborare cu poliția din Bistrița-Năsăud, care s-a materializat prin mai multe proiecte sociale. Acesta este vicepreședinte al Asociației de prietenie româno-germană Neubrandenburg- Bistrița, un ONG prin care îi ajută periodic pe cei de acasă. Astfel, în 2008, mișcat de incendiul care a cuprins unul dintre simbolurile Bistriței, Ștefan Guzu alături de această asociație s-a mobilizat și a organizat mai multe concerte caritabile în Germania, în urma cărora a reușit să adune 10.000 de euro pe care i-a donat Bisericii Evanghelice. În 2013, aceeași asociație dona Liceului de Muzică „Tudor Jarda” din Bistrița instrumente în valoare de 10.000 de euro, iar un an mai târziu sprijinea Spitalul Județean de Urgență Bistrița și un azil de bătrâni cu 50 de cărucioare și dispozitive pentru persoanele cu handicap. Tot în 2014, Ștefan Guzu dona localității natale Poiana Ilvei o autospecială de pompieri. În 2014, aceeași comună primea și o sirenă de alarmare a pompierilor în caz de incendiu. Ștefan Guzu a început anul 2017 tot cu acte de caritate, donând scaune rulante pentru 4 copii cu dizabilități. Se pare că seria de fapte bune nu se va opri aici, iar polițistul-primar ne explică și de unde vin aceste gesturi inimoase: „Faptul că acum pot să-i ajut pe semenii mei este cea mai mare satisfacție. Nu există momente mai frumoase ca atunci când văd ochi de copii sau bătrâni plângând sau strălucind de bucurie. O mai mare mulțumire nu există”. La baza nevoii de a face bine se află tocmai viața grea pe care chiar el a dus-o. Acesta povestește că în anii '90, când a ajuns în Germania, a fost nevoit să lucreze pentru o marcă și jumătate pe oră, la șters praful și spălat pe jos. Credința, disciplina, perseverența, dar și ajutorul unor oameni inimoși au fost bazele succesului său. „Un motiv în plus să-i ajut pe alţii, pentru că şi pe mine m-au ajutat mulţi alţii. Cu toţii putem ajuta, unii mai mult, alţii mai puţin, iar dacă fiecare ar ajuta după putinţa lui, atunci această lume ar fi mult mai frumoasă. Chiar dacă noi am fost 13 fraţi şi surori şi am avut multe nevoi, părinţii noştri, şi mai ales mama, ne-au învăţat să fim buni, să ne ajutăm unii pe alţii cu credinţă în Dumnezeu. Acesta este cel mai bun lucru care ne-a fost dăruit nouă”, completează Ştefan Guzu. 2147 vizualizari







