Liberalii Diana Morar și Stelian Dolha au pornit o afacere alături de patronul Agro Ardeal 13/09/2017 11:21:30 Ana ȘTEFĂNEL ULTIMA ORA Diana Morar și Stelian Dolha au pus pe picioare o afacere. Asociatul lor este patronul firmei Agro Ardeal Viorel Peica. Dacă au pornit de la ideea de a produce mâncare pentru câini și pisici, în final a rezultat o afacere bazată pe producerea de brichete din rumeguș și cărbuni pentru grătar. Diana Morar, Stelian Dolha și patronul Agro Ardeal Viorel Peica au împreună o afacere bazată pe producția de brichete din rumeguș prin presare și, în curând, producție de cărbune pentru grătar. Inițial, cei trei și-au propus să producă mâncare tip recompensă pentru câini și pisici, dar lucrurile au luat o altă turnură. «Am pus în funcțiune o linie de produs brichete din rumeguș prin presare și am achiziționat și o linie de producție a cărbunelui de grătar pe care urmează să o punem în funcțiune. Nu am renunțat la ideea de producție a hranei pentru animale tip recompensă. Momentan, am trecut-o în plan secundar, până când optimizăm producția de brichete și cărbune», a declarat Diana Morar pentru Bistrițeanul.ro Dacă entuziasmul începutului se simte atunci când avocatul Diana Morar vorbește despre noua afacere în care este implicată, lucrurile se schimbă atunci când discută despre cea mai mare problemă pe care a întâmpinat-o ea și asociații săi. Din ce în ce mai puțini oameni vor să muncească, iar ei au nevoie de angajați. «E extrem de dificil. E o problemă a tuturor companiilor care fac producție. Cel mai deficitar capitol e forța de muncă. Oamenii nu sunt dornici să lucreze pentru câteva sute de lei în plus pe lună - în plus față de de ajutoarele sociale pe care le primesc stând acasă. În mediul de afaceri, producătorii au început să importe forță de muncă din diferite alte țări, chiar din afara Uniunii Europene, cum ar fi China sau Nepal. Muncitorii români nu sunt motivați», a explicat Diana Morar. Liniile de producție ale firmei sunt la Năsăud. 619 vizualizari









Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.