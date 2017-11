Mai multe locuințe ANL decât doritori

10/11/2017 12:54:44 Ana ȘERBAN

Bistrițenii renunță la locuințele ANL. În Bistrița sunt 99 de locuințe disponibile și numai 13 doritori, conform reprezentanților Primăriei. Viceprimarul Adrian Muthi este îngrijorat și pentru că doritorii de ANL interpretează greșit criteriile de acces.

Viceprimarul Adrian Muthi spune că cei care au depus dosare pentru locuințe ANL nu se grăbesc să le reconfirme și îi îndeamnă să facă acest lucru până la sfârșitul anului.

„Până în momentul de față avem depuse în total 72 de dosare ANL, locuințe libere ANL avem 99 și până la data de 5 octombrie, de la precendenta alocare de locuințe, s-au depus 52 de dosare dintre care au reconfirmat doar 13. Vor fi valabile doar cele care au fost reconfirmate în perioada 5.10 - 29.12. Eu sunt îngrijorat că din cei 52 care au depus, au reconfirmat doar 13. Este obligatoriu ca și restul să reconfirme dosarele”, a declarat viceprimarul Adrian Muthi astăzi, în cadrul unei conferințe de presă a ALDE.

Adrian Muthi mai spune și că cele mai elementare criterii de acces pentru dobândirea de locuințe ANL au fost interpretate greșit, fiind nevoiți să refuze anumite dosare.

„Vreau să mai trag un semnal de alarmă vis-a-vis de criteriile de acces. Din experiența de anul trecut, am observat că la un moment dat, într-una dintre ședințe, s-au interpretat primele trei criterii, adică cele de acces. Acestea trebuie să fie foarte clar înțelese de cei care își depun dosar, adică locul de muncă, 35 de ani plus 36 de luni până la data la care poată să primească locuință și să nu fi deținut locuință până la data depunerii cererii. Astea sunt foarte importante pentru că în una dintre ședințele de discutare a dosarelor au fost situații de genul, o societate comercială situată în Rodna nu a adus dovada că are punct de lucru în Bistrița, ori nu e normal ca în situații ca aceasta să îl refuzi pe acel om pentru locuință”, a mai adaugat viceprimarul.

Bistrițenii pot afla detalii despre cum pot solicita locuințe ANL aici.