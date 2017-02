Medicii austrieci sunt optimiști în legătură cu Emiliana Moldovan, femeia din Rodna implicată într-un grav accident rutier

21/12/2016 16:45:14 Bianca SARA

Medicii austrieci sunt optimiști în legătură cu starea de sănătate a femeii din Rodna implicată într-un grav accident de circulație, petrecut săptămâna trecută pe o autostradă din Austria. Emiliana Moldovan a ieșit din comă, medicii pregătindu-se de un șir lung de operații.

Joia trecută, Emiliana Moldovan, o bistrițeancă de 38 de ani din comuna Rodna a fost implicată într-un grav accident de circulație pe o autostradă din Austria. Un autoturism condus de un cetățean croat a încercat să depășească microbuzul cu remorcă în care se afla rodneanca, însă, din cauza carosabilului acoperit cu polei, acesta l-a lovit în plin.

În urma impactului, doi pasageri din microbuz au fost aruncați în afara mașinii. Este vorba despre un bărbat și de Emiliana Moldovan, care în momentul producerii accidentului se întorcea acasă din Italia, pentru a-și petrece sărbătorile alături de familie. Mai puteți citi despre acest subiect AICI.

Emiliana Moldovan a ajuns în stare foarte gravă într-un spital din Austria, unde se află și în prezent. Soțul său, Samuel, a plecat chiar în ziua accidentului la spitalul în care aceasta este internată, iar medicii i-au dat cea mai proastă veste: soția sa avea șanse minime să-și revină, fiind în comă.

Totuși, Cel de Sus a fost alături de familia Moldovan, iar sâmbătă, Emiliana a început să se simtă mai bine. Mai mult, medicii așteaptă ca starea acesteia să se stabilizeze, pentru a continua seria de operații.

Deocamdată familia Emilianei nu știe dacă asigurarea medicală pe care aceasta o avea va acoperi costurile intervențiilor chirurgicale și ale tratamentului, mai ales că medicii spun că este vorba despre o perioadă îndelungată de recuperare. Mai mult, medicii nu știu dacă Emiliana va mai merge sau va rămâne paralizată, rănile avute la coloană și bazin fiind destul de grave. Aceasta urmează să fie operată la coloană și la bazin.

„Am tot așteptat să mă sune la intrarea în țară. Când am văzut că nu mă sună am știut că s-a întâmplat ceva și am încercat să dau de șoferul microbuzului, care mi-a spus că a fost implicat într-un mic accident de circulație în Austria. După, am mai dat telefoane și am aflat exact cât e de grav. Joi deja eram în drum spre Austria”, povestește Samuel.

Deocamdată cumnata Emilianei îi este alături, urmând ca mâine să i se alăture și fiica studentă. Între sărbători va pleca în Austria și soțul Emilianei.

Emiliana muncea în Italia, unde avea grijă de doi bătrâni. După sărbătorile de iarnă, aceasta urma să se întoarcă în peninsulă. Alături i-a fost și soțul o vreme, însă de curând s-a întors acasă pentru a avea grijă de cei doi copii și de gospodăria de la Rodna. Și Emiliana urma să se întoarcă definitiv în țară în cursul anului viitor.