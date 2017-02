Mircea Archiudean: Aquapark, analiza cost-beneficii 23/02/2017 15:53:11 Economic Analiza economico-financiară a acestui proiect este punctul de plecare în această dezbatere, pe care o găsim făcută cu titlul „Analiza cost-beneficiu” în documentaţia oferită pentru studiu, aferentă acestui proiect. Vedem aici că INVESTIŢIA DE CAPITAL se face prin accesarea unui CREDIT EXTERN şi CONTRIBUŢIE PROPRIE a PRIMĂRIEI. În consecinţă mai accesăm un credit pe lângă creditul pentru „Pârtia Noroioasă” pe o perioadă de 30 de ani, cu o dobândă modică de 4%. Dacă studiem această ANALIZĂ COST-BENEFICIU a proiectului AQUAPARK BISTRIŢA, fără a exagera indicatorii economici, realizam că nici o BANCĂ nu ar finanţa o asemenea investiţie unui PRIVAT. În schimb, o primărie poate accesa relativ uşor un credit pentru o investiţie ca aceasta, deoarece costul se va împărţi PAUŞAL pe toţi cetăţenii oraşului, pe o perioadă lungă de timp. Faptul că vom plăti PAUŞAL aceasta investiţie, nu înseamnă că este şi necesară și că nu reprezintă o povară, întrucât pe termen lung aceste îndatorări ale municipalităţii, vor afecta dezvoltarea normală a oraşului. Făcând un calcul matematic simplu, observăm că previziunile de cheltuieli şi venituri din această analiză sunt DEPARTE DE A FI REALE cu situaţia existentă. La pagina 7, vedem că investiţia este de 34 36 000 lei compusă din CREDIT 75 % adică 25 776 750 lei şi aportul propriu al primăriei de 8 592 000 lei. Astfel costul CREDITULUI cu dobânda aferenta pe 30 de ani, conform tabelului 3.1 de la pagina 8 este de 38 149 000 lei. Avem astfel un total corect al investiţiei compus din CREDIT 38 149 000 lei + APORT PROPRIU 8 592 000 lei=46 741 000 lei adică 10 363 750 EURO. CHELTUIELILE ANUALE luate din tabelul 3.2 pag 10 „Costuri de întreţinere şi operare” sunt în medie aproximativ de 2 000 000 lei anual. ESTIMAREA VENITURILOR de la pag 10 spune că complexul va fi vizitat în primul an de 54 750 de vizitatori (150 de vizitatori in fiecare zi), AFIRMAŢIE ERONATĂ dacă ţinem cont de faptul că în oraş la ora actuală funcţionează încă 6 investiţii similare cu Aquapark-ul, care majoritatea sunt private şi anume: - CASA EMA cu rulaje pe anul 2015 de 1 269 181 lei din care cheltuieli de 1 265 626 lei. CENTRUL SPA SCHREINER

BAZA MHC DE AGREMENT DE LA LAC

ŞTRANDUL IPROEB

ŞTRANDUL CODRIȘOR, investiţie de 1.000.000 eur NEFINALIZATĂ

METROPOLIS SPA În concluzie, AQUAPARK va împărţi numărul clienţilor cu aceste locaţii, care pe lângă piscine oferă şi activităţi conexe cum ar fi săli de fitness. Matematic, corect ar fi să împărţim numărul anual de clienţi estimat de 54 730 la 2, ceea ce ne arată un număr previzionat de aproximativ 27 375 PERSOANE. Biletul de intrare la piscină în aceste locaţii „concurente” este de aproximativ 24 lei pe adult/zi, în niciun caz nu se va putea încasa 50 lei/persoană/zi cum este prevăzut la pagina 10. Pentru a atrage clienţii la AQUAPARK nu poţi să ceri un preţ de intrare dublu faţă de „concurenţă”. (La care se mai adaugă cheltuielile de transport și timpul pierdut) Trebuie luat în calcul şi IMPACTUL ECONOMIC NEGATIV pe care l-ar avea acest AQUAPARK asupra investiţiilor similare PRIVATE. Adică primăria ar face o concurenţă neloială PRIVAŢILOR, care la rândul lor au făcut investiţii în acele locaţii cu credite sau aport propriu. Într-un calcul obiectiv ar trebui să folosim un preţ de maxim 25 lei/persoană. Rezultă că şi VENITURILE calculate la pag 11 sunt exagerate şi anume nu putem accepta o sumă de 6 000 000 lei ca venit mediu anual, când în realitate dacă am fi obiectivi şi am face calculul corect al veniturilor, am avea:

27 000 persoane anual (73 de persoane în fiecare zi) X 25 lei/pers/zi = 675 000 lei plus venituri indirecte de 10%, adică 742 500 lei, un VENIT ANUAL OPTIMIST. Mergând mai departe cu calculul rezultă că la venituri de 742 500 lei anual avem cheltuieli anuale de întreţinere şi exploatare declarate în această analiză de 2 000 000 lei REZULTÂND O PIERDERE de 1 257 500 lei anuală pe care dacă o adăugăm pe o perioadă de 30 ani cât durează creditul, mai adăugăm la proiect încă 1 257 000 lei x 30 ani= 37 710 000 lei, ADICĂ ÎNCĂ O DATĂ VALOAREA INVESTIŢIEI INIŢIALE. Rezultă că investiția propusă va însemna într-un CALCUL MATEMATIC CORECT COSTURI DE 84 000 000 lei, adică 18 600 000 EURO - SUFICIENŢI BANI SĂ punem ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ PE JUMĂTATE DIN STRĂZILE ORAŞULUI. Consider că această investiţie NU ESTE NECESARĂ într-un oraş în care toate străzile sunt pline de gropi, avem un trafic infernal în timpul zilei datorită subdimensionării infrastructurii rutiere şi a lipsei acute a PARCĂRILOR, lipsa în totalitate a asfaltului pe un număr mare se străzi, lipsa iluminatului public pe altă mulţime de străzi, investiţii în derulare fără nici un folos în momentul de față cum ar fi pârtia cu noroi, podul lui Apolodor, Ştrandul Codrișor, veveriţele din Guantanamo etc. Stimaţi colegi, sper că veţi vota împotriva acestui proiect pentru a nu trebui să daţi socoteală în faţa cetăţenilor pentru îndatorarea bugetului local în mod nejustificat cu încă un credit neperformant, pe lângă creditele existente în momentul de faţă. Mircea Archiudean, consilier municipal 2463 vizualizari







