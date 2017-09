NEPOS: Polițiștii l-au prins după ce a făcut accident - la doar 18 ani, conducea beat și fără permis 09/09/2017 10:13:12 112 Un tânăr de 18 ani a provocat un accident de circulație în Nepos. A plecat acolo, însă polițiștii l-au identificat. Era beat și fără permis. Consecințele alcoolului la volan și a conducerii unui vehicul fără permis de conducere pe drumurile publice. În noaptea de 07/08 septembrie a.c., un tânăr, de 18 ani, din Sîngeorz-Băi, în timp ce conducea un autoturism pe DN17D, prin localitatea Nepos, pe fondul nepăstrării unei distanțe corespunzătoare a colizionat autoturismul din față, condus regulamentar de un tânăr de 21 ani din Năsăud. Tânărul nu a oprit la locul producerii accidentului, fiind identificat ulterior de polițiști. În urma accidentului, a rezultat rănirea șoferului de 18 ani, acesta fiind transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Ambii conducători auto, implicați în accidentul rutier, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv doar în cazul tânărului de 18 ani. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că tânărul de 18 ani nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, cercetările continuând de Poliția orașului Năsăud, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier. *** La data de 07 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Sîngeorz-Băi au depistat în trafic un bărbat de 36 ani din Sîngeorz-Băi în timp ce conducea prin localitate un autoturism neînmatriculat. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că are anulat permisul de conducere. De asemenea, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat. *** La aceeași dată, polițiștii din cadrul Poliției orașului Sîngeorz-Băi au identificat în trafic un alt bărbat de 63 ani din Rodna în timp ce conducea un autoturism pe DN17D, prin Anieș, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. IPJ BN 8631 vizualizari









