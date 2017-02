Noi locuri de muncă la Casa Ema, Mediacom-Net, Central Motors şi Selgros! 13/02/2017 15:52:18 Economic Noi oferte de locuri de muncă din partea angajatorilor din Bistriţa-Năsăud! Se caută tinichigiu auto, instalatori, manipulant marfă, ospătari, tehnicieni şi ingineri IT şi Securitate, aistent manager cu atribuții de Resurse Umane sau consilier vânzări. Iar acestea sunt doar câteva dintre locurile de muncă disponibile. Mai jos – oferta completă: Bistrițeanul.ro angajează reporter! Vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică? Ești curios din fire și nu îți place să bați pasul pe loc? Îți place să socializezi și te adaptezi ușor oricărei situații? Dacă ai răspuns cu „DA” la aceste întrebări, avem o ofertă de nerefuzat: te vrem în echipa noastră! Suntem în căutare de colegi noi pe postul de reporter, iar lipsa de experiență o putem înlocui cu multă ambiție și un strop de talent. Așteptăm CV-ul tău pe adresa de e-mail redactia@bistriteanul.ro ************************* MEDIACOM-NET angajează: personal vânzări – ofertare (Specialist marketing) tehnician / inginer IT și Securitate Localitate Bistrița

Abilități / competențe necesare : Studii medii/superioare;

Cunoștințe operare PC;

Cunoștinte avansate Microsoft Office: Word, Excel;

Permis Cat. B;

Limba engleză nivel mediu/avansat;

Experiența pe post similar constituie un avantaj; Asumarea responsabilităților, seriozitate, punctualitate, adaptabilitate, atenție sporită, stăpânire de sine, capacitatea de a rezolva probleme, operativitate în realizarea sarcinilor, creativitate și spirit de inițiativă, capacitatea de a implementa viziunea și strategia firmei, capacitatea de a comunica, capacitatea de a lucra atât independent cât și în echipă. Beneficii:

Se oferă salariu atractiv, negociat în urma interviului. Așteptăm CV-urile pe adresa de email: contabilitate@mediakom.ro , Relații la tel: 0724/508 509 ************************* Societatea POLITUB SA angajează : ANALIST Servicii Client MANAGER de Produs ASISTENT Manager cu atribuții de Resurse Umane Așteptăm CV-urile pe adresa de email : secretariat@politub.ro Informații la telefon 0263.235.901 pachet salarial motivant; bonusuri de performanță,

oportunități de dezvoltare personală și profesională ************************* Toyota Bistrita angajează Referent Resurse Umane Obiectivul postului: Crearea și menținerea unui climat de lucru care să faciliteze formarea unei forțe de muncă stabile și eficiente; coordonarea și conducerea tuturor activităților de resurse umane (planificarea resurselor umane, recrutare și selecție, orientare, instruire, stabilirea sistemelor de beneficii și de recompense, protecția muncii). Sarcini și responsabilități 1. Planifică activitățile de resurse umane. 2. Organizează personalul departamentului de resurse umane. 3. Recrutează, intervievează și selectează angajați pentru posturile vacante. 4. Asigură interpretarea corectă și aplicarea politicilor de personal ale firmei. 5. Formulează și comunică angajaților programele de recompensare. 6. Planifică și coordonează orientarea noilor angajați pentru a facilita integrarea acestora în organizație. 7. Ține evidența documentației necesare activităților departamentului privind salarizarea, asigurările sociale, fluctuația de personal, angajări, promovari, transferuri și plecări din organizație. 8. Investighează accidentele de muncă și recomandă măsurile corespunzătoare. 9. Intermediază raporturile dintre angajați și conducerea firmei. Cerințe: Experiență în domeniu de minim 2 ani;

Cunoștințe temeinice de legislația muncii

Cunoștințe PC: cunoașterea suitei MS Office;

Studii superioare finalizate;

Carnet de conducere cat. B (avantaj);

Limba engleză - nivel avansat; Câteva cuvinte despre companie: Noi clădim cu clienții noștri o relație bazată pe încredere și siguranță, oferind produse de calitate superioară și servicii care adaugă o valoare reală afacerii lor. Noi respectăm așteptările și ambițiile angajaților, ale acționarilor și ale furnizorilor, printr-o continuă încercare de perfecționare. Așteptăm Cv-urile pe adresa de email: resurseumane@comautosport.ro , mai multe relații puteți obține la telefon: 0748.118.514. ************************* Alaiul Nunților Îţi plac florile? Vrei să te alături unei echipe minunate, unde zâmbetul şi buna dispoziţie sunt la ele acasă???

Alaiul Nunţilor angajează florist decorator. Oferim pachet salarial atractiv. Mai multe detalii la numărul de telefon: 0752.195.270 ************************* SC AM GRUP SRL angajează: LĂCĂTUŞI – Cerințe: calificare și cunoaștere desen tehnic Se oferă condiții avantajoase. Relații la tel. 0263.341.149 / 0756.069.853. Cv–urile se pot trimite la adresa: office@amgrup.ro ************************* Automobile Service Bistrița angajează Inspector I.T.P pentru stație autorizată R.A.R. Cerințe:

- Inginer Autovehicule Rutiere (fără vechime) sau tehnician, maistru sau inginer cu vechime minim un an în domeniul auto atestat ITP sau experiență în domeniu

seriozitate

persoană dinamică Se oferă salariu atractiv, mediu de lucru plăcut. Detalii la nr. de telefon 0748.118.514 sau la adresa de mail office@automobilebistrita.ro ************************* SELGROS Cash & Carry angajează Consilier vânzări Relaţii clienţi Descrierea postului: Ca şi consilier clienţi vă ocupaţi de achiziţia permanentă de noi clienţi, de menţinerea unei relaţii pozitive cu aceştia şi de promovarea imaginii/serviciilor firmei, în scopul creşterii vânzărilor. Vizitaţi zilnic anumiţi clienţi din zona de care răspundeţi pentru a le oferi informaţii legate de ofertele şi serviciile magazinului nostru, precum şi pentru a culege informaţii legate de dorinţele, solicitările sau eventualele nemulţumiri ale clienţilor. Prelucraţi informaţiile de la clienţi în sistem şi ştiţi să interpretaţi corect datele din listele de clienţi, astfel încât să puteţi stabili planurile de vizitare. Cerințe: Vă place să lucraţi cu oameni şi să aveţi o muncă dinamică. Reuşiţi să comunicaţi cu oricare client al magazinului şi să dezvoltaţi o relaţie pozitivă cu acesta, păstrându-vă calmul şi amabilitatea chiar şi în situaţii dificile. Vă place să șofați și posedați permis de conducere categoria B. Ofertă (bonusuri, beneficii): salariu atractiv;

mașină, tabletă și telefon de serviciu;

training de specialitate;

oportunitatea unei cariere într-un concern internațional;

sistem informatic performant. Șef de departament Food/NonFood Descrierea postului: Ca şef de departament sunteţi responsabil pentru desfăşurarea vânzării articolelor dintr-un anume departament Food/NonFood din magazinul nostru. Indiferent de departamentul de care răspundeţi - alimentar sau nealimentar ca specialist în administrarea mărfii sprijiniţi şefii de raion în rezolvarea problemelor legate de aprovizionarea cu marfă şi de asigurarea continuităţii vânzării. Participaţi activ la pregătirea acţiunilor de reclamă şi a altor măsuri de promovare a vânzărilor. O importanţă deosebită o are verificarea circulaţiei mărfurilor. Având o poziţie de conducere, trebuie să vă asiguraţi că angajaţii noştri îşi cunosc îndatoririle şi le îndeplinesc conform prevederilor.

Sunteţi un partener de discuţie pentru clienţii noştri şi în acelaşi timp persoana de legătură cu centrala noastră de cumpărări. Cerințe: Sunteţi pregătit şi capabil să luaţi decizii importante cu un grad ridicat de responsabilitate, chiar şi în situaţii extreme. Motivaţi şi ajutaţi angajaţii să se dezvolte şi puteţi să identificaţi şi să rezolvaţi eventualele probleme de colaborare. O atitudine politicoasă şi de colaborare faţă de clienţii noştri – chiar şi în situaţii dificile – este necesară şi implicită activităţii dumneavoastră. Ofertă (bonusuri, beneficii): salariu atractiv;

sistem informatic performant și logistică modernă;

training de specialitate;

oportunitatea unei cariere într-un concern internațional. Detalii suplimentare pe www.selgros.ro/cariere ************************* CENTRAL MOTORS reprezentanţa FORD Bistriţa angajează Tinichigiu Auto Cerințe pentru candidat: • Să aibă calificare profesională în domeniu;

• Experiență în această activitate de minim 3 ani;

• Serios, muncitor, ordonat, capabil și dornic să lucreze în echipa



Ofertă:

• Salariu atractiv ;

• Bonusuri în funcție de rezultate ;

Cursuri de formare



Descrierea postului:



• execută operații de tinichigerie pentru autoturisme și utilitare ușoare

• cooperează cu Recepționerul și Șeful de Service pentru informarea clientului

• execută operațiile necesare astfel încat orice client să fie mulțumit CV-urile se trimit pe adresa de mail dorina.murza@centralmotors.ro Detalii și informații la nr. de telefon 0744 575 593 ************************* Palatul Culturii şi Centrul Municipal Bistriţa anunţă concurs pentru ocuparea posturilor vacante la ansamblul profesionist „CUNUNA DE PE SOMEȘ” 1) Dirijor orchestră – șef orchestră Condiții: studii superioare de specialitate, capacitate organizatorică, referințe, pașaport valabil 2) Maestru coregraf – coordonator Condiții: studii superioare de specialitate, capacitate organizatorică, referințe, pașaport valabil 3) Instrumentiști – 4 posturi soliști instrumentiști, 7 posturi instrumentiști Condiții: studii superioare sau medii, referințe, pașaport valabil 4) Dansatori: 8 posturi băieți, 8 posturi fete Condiții: studii superioare sau medii,

vârstă 19 – 28 ani,

ținută scenică,

înălțime – băieți : minim 1,70, fete: minim 1,65

minime noțiuni muzicale ( auz, ritm )

posibilitate de adaptare la învățarea unor genuri diferite de dans. Cunoașterea dansului popular nu este obligatorie

disponibilitate la program diversificat de scenă

referințe artistice

pașaport valabil 5) Soliști vocali – 2 posturi fete, 2 posturi băieți Condiții : studii superioare sau medii

vârstă 19 – 30 ani

cunoștințe muzicale

posibilitatea de interpretare a unor genuri muzicale diferite

pașaport valabil Concursurile vor avea loc în perioada 23 – 27 februarie 2017, iar depunerea dosarelor de înscriere se face până la data de 15 februarie 2017. Informații suplimentare și bibliografie – la secretariatul instituției: 0263.211.691 ************************* Clinica Sanovil angajează infirmieră și asistent medical generalist. CV-urile se depun la recepţia Clinicii Sanovil în Viişoara sau la recepţia Policlinica Nouă Sanovil din Bistriţa. Mai multe informaţii la numărul de telefon: 0263- 231 862. ************************* Casa EMA angajează instalator: Programul este o jumătate de normă. Se oferă pachet salarial atractiv. Contactează-ne la 0747-026.593 sau vino la recepția Casa EMA pentru mai multe informații! ************************* Hotel Coroana de Aur angajează Manipulant marfă Ospătar Ajutor ospătar CV-urile se trimit: prin e-mail: hcda@hcda.ro

la recepţie Hotel Coroana de Aur Informaţii la telefon: 0740.083.110 ************************* Metropolis Grup angajează barman, personal curăţenie şi cosmeticiană. Dacă eşti dornic să lucrezi într-un mediu select, echipa Metropolis aşteaptă CV-ul tău împreună cu o fotografie, pe adresa de e-mail reservatios@hotelmetropolis.ro sau vino personal, pe strada Parcului, nr 19. Informaţii suplimentare la tel.: 0263 205 020 ************************* LEONI Bistriţa angajează personal: Se caută inginer de producție, tehnician mentenanță electromecanică - automatică și echipamente industriale. Compania angajează și 100 muncitori necalificați la asamblare și montare. Beneficiile angajaţilor LEONI: Transport asigurat de companie (dus–întors),

Tichete de masă,

Spor de vechime în muncă, spor de noapte, spor de fidelitate, bonusuri adiţionale de prezenţă, performanţă şi calitate

Plata orelor suplimentare, facilităţi de instruire, primă de vacanţă, prime cu ocazia sărbătorilor legale (Paşte, Crăciun, Ziua Copilului, 8 Martie), ajutoare sociale (deces, căsătorie, naşterea copilului), extra-zile libere legale – plătite,

Pauză de masă 30 minute, din care 15 min plătite, servicii de cantină, facilităţi igienico-sanitare. Alte detalii despre locurile de muncă vacante puteţi obţine la 0263.201.204 sau pe adresa de e-mail recrutare.bistrita@leoni.com ************************* Bistrițeanul.ro a pregătit angajatorilor o ofertă specială dedicată anunțurilor de acest tip. Cere oferta printr-un mail pe adresa publicitate@bistriteanul.ro sau la tel. 0754.777.536. 4119 vizualizari







Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.