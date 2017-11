OAMENII din Leoni și pasiunile lor uimitoare: Sculpturi în fructe, cartofi mov, mașinuțe de epocă din traforaj... (1) 05/11/2017 13:53:36 Ioana BRADEA Portrete Fie că sunt îndrăgostiți de motociclete, picturi, roșii negre de 1 kilogram, dovlecei de dimensiuni impresionante sau cartofi mov, fie că se lasă vrăjiți de construcția unei mașini de epocă în miniatură sau buchete comestibile și sculpturi în fructe – acești bistrițeni au un punct comun: toți muncesc la Leoni. Sanda Boca are 24 de ani și este inginer proiectare E-Klasse BR213, lucrează în Leoni de aproape 5 ani și își ocupă timpul liber cu motociclete și picturi: a făcut o pasiune pentru artă încă de la grădiniță, ulterior a învățat noi tehnici prin care să-și dezvolte creativitatea – precum pictura pe pânză sau sticlă, modelajul, grafica, desenul proiectiv, studiul compoziției, al formelor și volumului. A obținut numeorase premii la competițiile județene la care a participat, după cum se consemnează în ziarul Leoni 360° – o publicație editată de compania bistrițeană producătoare de cablaje auto și tipărită în 6.000 de exemplare, distribuite gratuit angajaților cu prilejul aniversării primilor 15 ani de activitate. Operatori în cadrul Leoni 4, Petruța și Ernest Lukacs cultivă legume demne de Cartea Recordurilor. Cei doi formează o echipă și la serviciu, încă din 2007, iar de câteva sezoane împărtășesc colegilor experiența lor aparte: au acasă la Șintereag, o grădină exotică unde muncesc în timpul lor liber. S-au inspirat de pe internet, unde au văzut un film care le-a atras atenția și s-au hotărât să încerce și ei, iar acum se mândresc cu roșiile negre, galbene sau mov, unele atingând chiar și greutatea de 1 kilogram – dar și cu ardei de diferite culori și mărimi, dovlecei de dimensiuni impresionante, de peste 1 metru lungime, sau cartofi mov! Recoltele lor inedite au ajuns subiect de discuție și la televiziunea națională și, deși s-ar descurca financiar din mica lor afacere, cei doi soți au ales să muncească mai departe în Leoni, aniversând anul acesta un deceniu de activitate în industria automotive. Petru Cosmin Niculiță este mecanic în BMW 1 și se poate lăuda cu o pasiune deosebită: confecționează buchete comestibile din prăjituri, acadele din ciocolată, dar și sculpturi în fructe. Este angajat Leoni de aproximativ doi ani, a debutat ca simplu operator, dar recent a fost promovat ca mecanic de segment. Este din Vatra Dornei și de când s-a mutat la Bistrița își dedică timpul liber acestei pasiuni pe care a descoperit-o grație prietenei sale. „Am vrut să facem un cadou mai special mamelor noastre, buchetele de flori parcă erau prea banale, și ne-a venit ideea să încercăm buchete din fructe sau prăjituri. Așa a început povestea pasiunii noastre. Primele buchete au fost făcute pentru mame, ele au fost foarte încântate, și uite așa ne-au încurajat că trebuie să continuăm. Noi ne ocupăm de achiziționarea fructelor, a ingredientelor, iar prietena mea, fiind cofetar, este coordonatorul la capitolul prăjituri. Împreună le și asamblăm...”, a povestit Cormin Niculiță pentru rubrica Mozaic Leoni. Tot aici este prezentată și pasiunea lui Marius Bilegan – operator înșurubare în cadrul Segmentului BMW10/LU – mare amator de mașinuțe miniaturale pe care le confecționează singur, în placaj, cu ajutorul unui traforaj electric achiziționat din Germania. Marius Bilegan reușește astfel să dea viață unor obiecte spectaculoase, fiind inspirat de tatăl său, tâmplar de peste 25 de ani. Marius s-a axat pe confecționarea mașinuțelor de epocă, el povestind că tatăl său le făcea mașinuțe, biserici și cai atunci când erau copii: „Mi-a rămas vie amintirea din copilărie și mi-am zis să fac și eu bucurii, la rândul meu, cu aceste obiecte prețioase. Am făcut mașini de epocă, mai mult, dar am lucrat și la un cap de tir. Mă relaxez și am o satisfație aparte când citesc bucuria celor cărora le ofer ceea ce fac. De obicei le fac cadou celor apropiați și prietenilor...”, a povestit Marius pentru Ziarul Leoni, adăugând că muncește la un model timp de o săptămână, cam două ore pe zi. Sursă Foto & Text: Leoni 360° 4267 vizualizari









