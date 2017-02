OAMENI din Bistriţa-Năsăud. A privi unde trebuie și cum se cuvine. De la Bistriţa, la Cluj, la New York - Sergiu Lupşe (VIDEO) 19/02/2017 12:34:24 Ioana BRADEA Portrete S-a născut în Cluj, a copilărit şi a absolvit liceul de arte la Bistriţa, este considerat clujean, cât timp a stat la Sibiu şi a prins o bursă în SUA a fost numit sibian, dar s-a simţit acasă abia în New York. „Poate pentru că văzusem atâtea filme cu oraşul ăsta gigant, iar atunci când am ajuns acolo, călătoream parcă prin visele mele...” Pe Sergiu Lupşe l-am întâlnit recent la avanpremiera filmului Fixeur, fiind unul dintre cei cărora realizatorii filmului i-au mulţumit pentru ajutorul acordat în perioada în care au avut loc filmările la Bistriţa. Sergiu Lupşe a fost cel care a realizat fotografiile de platou pentru echipa acestei producţii cinematografice şi care ne-a povestit, după avanpremieră, că l-a întâlnit pe Adrian Sitaru în 2013, într-o tabără de Dramaturgie a Cotidianului, un program al Facultăţii de Teatru şi Televiziune din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”. În cadrul unui workshop al acestei tabere a avut la dispoziţie o săptămână pentru a face un scurtmetraj în care a jucat inclusiv Adrian Sitaru. Filmul regizat de Sergiu Lupşe şi intitulat „Tatăl nostru” a fost filmat într-o singură zi, iar coincidenţa a făcut ca în acest scurtmetraj regizorul peliculei Fixeur să interpreteze chiar un rol de proxenet, el fiind „tatăl” celor două prostituate care îşi pun atât de emoţionant şi savuros totodată problema credinţei, socotind că 400 de Tatăl nostru pe zi le-ar salva de iad. „Chiar povesteam pe tema asta cu Adrian Sitaru şi ne amuzam, îmi spunea că toate se leagă şi că există la un moment dat idei şi influenţe care circulă şi fuzionează... Cei care au participat la acel workshop au rămas foarte uniţi, de atunci, şi fac în continuare filme împreună...”, a povestit Sergiu Lupşe pentru Bistriţeanul.ro, impresionat de Fixeur şi de felul în care Adrian Sitaru reuşeşte să surprindă şi să transmită emoţiile interioare atât de cutremurător. „Este o inspiraţie pentru mine, foarte norocos am fost că l-am întâlnit în cadrul acelui workshop. E uimitor cum reuşeşte să lase spectatorul să descopere anumite elemente esenţiale pe care el le vede şi le surprinde foarte bine, pentru că ştie să privească unde trebuie şi cum se cuvine...”, ne-a povestit Sergiu Lupşe. Tatăl nostru a câştigat în 2013 menţiunea specială a juriului la Festivalul Internaţional de film studenţesc FFest şi trofeul pentru Cel mai bun film de ficţiune în 2014, la Festivalul „Filmul de Piatră” din Piatra-Neamţ. Filmul a fost selectat şi difuzat în cadrul unor importante festivaluri de film precum Making Waves - Romanian Short Film Panorama, New York (USA), Leeds International Film Festival (Marea Britanie), Capalbio Cinema International Short Film Festival (Italia), TIFF - Romanian Days, Cluj-Napoca, NEXT IFF National Competition, București, IPIFF Târgu-Jiu, Divan Film Festival, Calafat, SFF Sighişoara, CINEMAIUBIT București, Victoria Film Festival. În 2015 filmul a fost selectat în competiţia oficială a Festivalului Internaţional de Film de la Zubroffka (Polonia). La fel de captivant şi expresiv este şi filmul prezentat de Sergiu Lupşe la Licenţă – „absent” – scurtmetraj care a primit Premiul special al Juriului la Festivalul Internaţional de film studenţesc FFest şi a fost selectat în competiţia oficială la Festivalul Internaţional de Film de la Amiens (Franţa) în 2015. Sergiu Lupşe a absolvit Liceul de Arte „Corneliu Baba”, a studiat la Universitatea de Arte şi Design din Cluj, a absolvit Facultatea de Teatru şi Televiziune din cadrul UBB Cluj şi locuieşte acum în Cluj, fiind considerat unul dintre cei mai promiţători tineri regizori ai momentului. „Am văzut că se obişnuieşte să te adopte oraşul în care stai, nu cel în care te-ai născut neapărat. Cât am stat la Sibiu, prin 2008 şi am plecat cu o bursă CEC Artslink Fellowship în America în ziare s-a scris despre «un sibian», până să vin la facultate, la Cluj, am fost bistriţean... Cred că încă mai sunt, dar adevărul este că aşa cum m-am simţit în New York – nu m-am simţit nicăieri... Foarte ciudat sentiment, pentru că ţin la România, pe care o port cu mine peste tot, dar în momentul în care am ajuns la New York senzaţia de acasă a fost foarte puternică... Poate pentru că văzusem atâtea filme cu oraşul ăsta gigant, încât atunci când am ajuns acolo, călătoream parcă prin visele mele...”, ne-a povestit Sergiu Lupşe, dezvăluind că în momentul de faţă lucrează la un film de lung metraj fantastic, o poveste despre percepţie şi despre cum poate fi evaluat momentul în care pierdem pe cineva... Sergiu Lupşe a mai regizat Breath (2008), Excerpt (2007), Glow (2006), Stains (2005), Trace & Shadow (2005), Relativ (2004), Time Lapse şi Utopia (în 2003), Labyrinth şi Nature (în 2002). 6408 vizualizari







