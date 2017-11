OAMENI din Bistriţa-Năsăud. Emil Dan Uiuiu – Locul meu, deocamdată este în Madrid. Feldrul îmi oferă o energie deosebită 15/09/2017 11:12:01 Ioana BRADEA Portrete Este originar din Feldru, a terminat Liceul de arte „Corneliu Baba” din Bistriţa, o vreme l-a bătut gândul să dea examen la Universitatea de Arte din Cluj-Napoca, însă destinul l-a purtat pe meleaguri spaniole, unde şi-a făcut un rost şi, după ani lungi de muncă încăpăţânată, a trăit bucuria de a-şi vedea lucrările cotate la 30.000 de euro: Emil Dan Uiuiu este originar din Feldru, a terminat Liceul de arte „Corneliu Baba” din Bistriţa, l-a bătut gândul o vreme să dea examen la Universitatea de Arte din Cluj-Napoca, însă destinul l-a purtat pe meleaguri spaniole, încă de acum 14 ani. Acolo şi-a făcut un rost şi, după ani lungi de muncă încăpăţânată, a reuşit să se impună în lumea sofisticată şi exclusivistă a artelor. „În aprilie am avut onoarea de a expune în Feria de Madrid – cel mai mare târg de artă din Spania şi al doilea ca importanţă din Europa, alături de una dintre cele mai bine cotate artiste din Spania, Lita Cabellut, pe care nu am avut ocazia să o cunosc personal, însă urmează să ne cunoaștem... Este posibil ca anul viitor, să merg în Haga, unde locuiește dânsa, pentru a pune la punct o expoziție comună, în câțiva ani...”, a povestit Emil Dan Uiuiu dispus să-şi pregătească o expoziţie chiar pe durata a câţiva ani: „Nu vreau să fiu eclipsat...!” Lucrarea cu care s-a prezentat Emil Dan Uiuiu la Feria de Madrid a fost cotată la 30.000 de euro, iar filmuleţul postat zilele trecute pe pagina sa de socializare ilustrează admirabil felul în care se nasc operele de artă din mâinile sale pricepute: Emil Dan Uiuiu a avut ocazia să cunoască mai mulţi artişti din Spania, „dar cel mai important e Felipe Torres Villarejo, un sculptor de «imágenes religiosas» care are legături directe cu curtea Regală Spaniolă. Da, e un tip important. Am învățat mult de la el, este şi foarte critic și un bun profesionist”. Cât de cunoscută este arta românească în Spania...? „În general, nu prea cunoscută...”, mărturiseşte Emil Dan Uiuiu, recunoscând că nu i-a auzit pe artiştii spanioli să vorbească niciodată despre Brâncuși sau Grigorescu. „O singură dată, culmea!, am fost surprins de cineva care a menționat numele lui Corneliu Baba...!”, a povestit tânărul artist, convins că noi, românii, nu știm să ne promovăm valorile şi că nu suntem conştienţi de realitatea că majoritatea popoarelor au avansat prin cultură... Emil Dan Uiuiu recunoaşte că ar vrea să se întoarcă în România: „Probabil asta este dorința fiecărui român din diaspora, însă, pe de altă parte, încep să mă obișnuiesc cu ideea că locul meu, deocamdată este aici. Îmi place ţara în care m-am născut, îmi place foarte mult când mă întorc acasă, la Feldru și revăd locurile prin care am copilărit, îmi revăd vecinii şi oamenii din sat... Chiar mă bucură și îmi oferă o energie deosebită. E un lucru special pentru mine...”, a mărturisit Emil Dan Uiuiu pentru Bistriţeanul.ro. Artistul admite că şi Bistrița a evoluat mult şi arată mult mai bine, în ciuda unor locuri din care nu lipseşte kitsch-ul – „dar pe astea mă fac că nu le văd, în fond fiecare evoluează după gust, iar în gustul omului nu prea te poţi băga...”. Câte şanse ar fi avut Emil Dan Uiuiu în România este greu de imaginat. Tânărul artist din Feldru este convins că fiecare ţară îţi oferă șanse – important e doar să fii perseverent, să nu dai în spate şi să muncești mult: „Eu sunt mai pragmatic din fire, am auzit de multe ori că unii îşi închipuie că inspiraţia ar veni de la Dumnezeu, chiar am un prieten iconar care susţine că, cică, pentru a picta o icoană de sfânt, trebuie să te rogi sfântului respectiv... Pe mine treaba asta mă cam face să râd, mai ales că trăim în secolul 21... I-am şi propus, mai în glumă, mai în serios, să încercăm să pictăm aceeaşi icoană – el să se roage, iar eu să trag o duşcă de vodcă şi apoi să cântărim ce va ieşi...” Foto: Sr. David Molinero Muñoz 13547 vizualizari









