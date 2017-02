Organizatorul protestelor din Bistrița spune că bistrițenilor le e frică să mai iasă în stradă. Duminică, un alt protest în municipiu! 17/02/2017 18:02:50 Ana ȘTEFĂNEL ULTIMA ORA Duminică are loc un nou protest împotriva ordonanței 13 în Bistrița. Bistrițeanul.ro a discutat cu tânărul Bogdan Barna, cel care s-a implicat în organizarea manifestațiilor din municipiu. Acesta nu-și pierde speranța și invită oamenii duminică la ora 19:00 la Prefectură. Au trecut aproape trei săptămâni de când românii ies în stradă și cer ca România să rămână un stat de drept, fără corupți la putere și fără legi care să-i favorizeze. Bistrițenii au ținut pasul și au ieșit și ei în fiecare seară, însă numărul lor a devenit vizibil mai mic. Organizatorul protestelor din Bistrița, Bogdan Barna, crede că bistrițenii nu mai ies în număr mare de frica repercusiunilor și dă și câteva exemple în acest sens: „Dacă mă aștept să vină lumea? Greu de răspuns. După cum văd, majoritatea cred că au scăpat de OUG 13, dar asta încă nu e 100% sigur. O să vedem doar în 21 februarie. Dacă ar intra OUG 13, ar însemna că toate zilele în care am protestat au fost mai mult pentru a lega prietenii și nu pentru a schimba ceva. Bistrițenii nu ies din cauză că stau cu frică. Au văzut că cei de la conducere încearcă să bage bețe în roate la proteste (vezi sesizarea către Protecția Copilului, ieri au încercat să împrăștie adunarea protestatarilor de la București plus multe alte chestiuni). Nu ne înțelegem adevărata putere, ne lăsăm călcați și cumpărați și e de înțeles. Cum poți să ții un popor sub control? Îl faci sărac și uite așa îl poți manipula mult mai ușor. Asta se întâmplă în toată România, nu doar în Bistrița. Dar, încet-încet, ne trezim”. Duminică, începând cu ora 19:00, în Bistrița va avea loc un nou protest, în acest sens fiind deja creat un eveniment pe Facebook . Deocamdată, 130 de persoane și-au anunțat prezența și aproape 200 se declară interesate. Bogdan Barna nu crede că vor mai ieși mii de oameni, așa cum s-a întâmplat în primele zile de proteste, dar el invită bistrițenii în fața Prefecturii la ora 19:00 în speranța că vocea celor din stradă se va face auzită: „Având în vedere că am cerut autorizație pentru o sută de persoane, nu cred că o să fim mai mulți. Încerc să fac cât mai multă publicitate. Consider că mai important e ca fiecare bistrițean să vadă faptul că se face ceva și mai apoi să decidă el dacă vrea să se implice sau nu. Majoritatea bistrițenilor încă nu știu în ce măsură ne poate afecta această ordonanță 13. Eu aș vrea doar să transmit un semnal de alarmă și să informez lumea pe această temă. Decizia le aparține, noi o să îi așteptăm la o horă”. Ieșirile în stradă continuă în Bistrița și în toată țara. Foto Arhivă 2700 vizualizari







Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.