Părinţii se plâng că Matematica de clasa a V-a este prea grea 08/09/2017 16:07:48 Ioana BRADEA ULTIMA ORA Foarte mulţi părinţi şi foarte mulţi copii se plâng de nivelul mult prea ridicat şi de dificultatea matematicii la clasa a V-a. „Aceşti copii nu vor mai da examene în forma în care ne-am obişnuit, finalitatea ciclului gimnazial pentru ei va fi o testare de tip PISA. Vom monitoriza extrem de atent implementarea noilor programe de clasa a V-a”. „Clasa a V-a va fi o mare provocare pentru toată lumea. Noi, ca dascăli, am avut parte de o formare iniţială monodisciplinară, iar această abordare integrată care ni se cere acum este un lucru dificil pentru fiecare dintre noi...”, a precizat Camelia Tabără, inspectorul şcolar general al ISJ Bistriţa-Năsăud, amintind de elevii care încep acum clasa a V-a şi care în timpul ciclului primar au lucrat integrat. Lucrurile trebuie să continue tot în sistem integrat, iar aceasta trebuie să fie prima noastră grijă – a mai spus Camelia Tabără, adăugând că pentru elevi lucrurile au fost mai simple în clasele primare, fiind gestionate de o singură persoană – învăţătoarea de la clasă. Spre deosebire de anii trecuţi, şi profesorii care predau acum la ciclul gimnazial se vor confrunta cu o mare provocare – lecţia în contextul noilor programe de clasa a V-a. Ieri, în cadrul unei şedinţe cu directorii de şcoli şi grădiniţe premergătoare noului început de an şcolar, Camelia Tabără li s-a adresat celor care conduc instituţiile de învăţământ solicitându-le să insiste în mod deosebit pe matematică şi română: „Foarte mulţi părinţi şi foarte mulţi copii se plâng de nivelul mult prea ridicat al predării acestor discipline fundamentale şi de interes, la nivel de clasa a V-a... Vom avea întâlniri şi cercuri pedagogice şi vom monitoriza extrem de atent modul în care se implementează această nouă abordare. E clar aceşti copii nu vor mai da examene în forma în care ne-am obişnuit, finalitatea ciclului gimnazial pentru ei va fi o testare de tip PISA, aşa cum prevede legea, iar noi trebuie să îi pregătim într-o didactică adaptată şi adecvată vremurilor în care trăim. Vă rog să nu vă grăbiţi cu documentele de proiectare şi programare, pentru că ele trebuie verificate în mod foarte temeinic. Vom încerca să fim şi noi, inspectorii, cât mai activi, cât mai prezenţi în teren...”, a precizat Camelia Tabără, amintind, totodată că în Inspectorat 22 de persoane au de acoperit necesităţile a 100 de şcoli şi că, prin urmare doar munca împreună, în echipă, are şanse să ridice ştacheta pentru ceea ce se întâmplă în sala de clasă cu fiecare copil şi cu fiecare cadru didactic. 1027 vizualizari









